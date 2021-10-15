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    İtalya'da Yeşil Geçiş uygulaması başladı

    Ülkede olaylara neden olan uygulama kapsamında çalışanlara, şirket merkezine girmelerinden önce kart kontrolü zorunluluğu getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.10.2021 - 11:22
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 11:25
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    İtalya'da Yeşil Geçiş uygulaması başladı

    İtalya'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında "Yeşil Geçiş" sertifikası devreye girdi.

    Sertifika, aşı veya test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde virüse yakalanmış olmayı belgelendirmeyi kapsıyor.

    SERTİFİKA ZORUNLU HALE GELDİ

    Milano kentindeki Cologno Monzese bölgesindeki bir şirketin elemanları, İtalyan kamu ve özel sektör çalışanları için sertifikanın zorunlu hale geldiği ilk gün şirket merkezine girmeden önce koronavirüs sağlık kartını kontrol ettirdi.

    KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINI KAPSIYOR

    İtalya'da hükümetin 6 Ağustos’ta uygulamaya giren "Yeşil Geçiş" sertifikası, o günden beri pek çok kez protesto edilirken, sertifika, kamu ve özel sektör çalışanları için de zorunlu hale geldi.

    İtalya da Yeşil Geçiş uygulaması başladı #1

    YEŞİL GEÇİŞ, TEPKİLERE NEDEN OLDU

    Geçtiğimiz günlerde başkent Roma'da Popolo meydanındaki yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı mitingle başlayan gösteriler, protestocuların yürüyüşe geçmesiyle boyut değiştirmiş, polisle göstericiler arasında gerilim yaşanmıştı.

    Yürüyüş sırasında bir grup gösterici, İtalya Genel İş Konfederasyonu'nun (CGIL) genel merkezine saldırarak zarar verirken, kalabalık bir grup da başbakanlık sarayı Chigi'nin önüne kadar yürümüştü.

    İtalya da Yeşil Geçiş uygulaması başladı #2

    OLAYLAR YAŞANDI

    Yürüyüş sırasında protestocular, sık sık "Yeşil Geçiş'e hayır" ve "Özgürlük, özgürlük" şeklinde slogan atmıştı.

    Başkentin dışında ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da da sertifikaya yönelik protestolarda olaylar çıkmıştı.

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    İtalya da Yeşil Geçiş uygulaması başladı #4

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