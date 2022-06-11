Ekipler, helikopterin düştüğü bölgeyi tespit etti. Yapılan incelemelerde, 5 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşamını yitirenler arasında 4 Türk vatandaşı bulunuyor.

İtalya'da Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkış yapan Augusta Koala AW119 tipi helikopter, 9 Haziran'da radardan kayboldu.

Arama çalışmaları, Toskana ve Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki dağlık alanda yoğunlaştırıldı.

4 Türk'ün cansız bedeni bulundu

Helikopterde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nde görev yapan Altuğ Erbil, Serhat Kenar, Arif Cez ve İlker Uçar bulunuyordu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, düşen helikopterde 5 kişinin cansız bedeni bulundu. Helikopterde toplam 7 kişinin olduğu belirtildi.

Enkaz tespiti yapıldı

Kazanın yaşandığı bölgeye ulaşımın zor olduğuna dikkat çekilirken, ekipler, uçağın kalıntılarıyla uyumlu olabilecek bir krater ve enkaz tespit etti.

Helikopterde ayrıca, 2 Lübnan vatandaşının yanı sıra pilot Corrado Levorin yer alıyordu.

Doğa yürüyüşü sırasında kalıntılara rastlandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kaybolan helikopterin düştüğü bölgenin belirlendiğini söylemişti.

Helikopterin kalıntılarını kurtarma ekiplerine bildirenin, Cusna bölgesinde doğa yürüyüşü yapan kişi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ekiplerin kazanın yaşandığı noktaya doğru hareket halinde olduğu, havadan da personelin indirileceği kaydedildi.

İtalya'daki helikopter kazasında 5 cansız bedene ulaşıldı VİDEO