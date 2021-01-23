İtalya'dan TikTok'a talimat: Yaşı doğrulanamayan hesaplar engellensin

İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu, bir kız çocuğunun TikTok'taki meydan okumada hayatını kaybettiği iddiaları üzerine harekete geçti.

İtalya'nın güneyindeki Palermo kentinde yaşayan 10 yaşında kız çocuğu, boğazına doladığı bornoz kemeriyle boğulmuş halde bulundu.

Olayın, çocuğun TikTok'ta "kim uzun süre dayanacak" gibi bir meydan okuma yarışmasına katılması nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu da ülkede infiale yol açan iddianın ardından TikTok'a yeni bir talimat verdi.

YAŞI DOĞRULANAMAYAN KULLANICILARA ENGEL

GPDP, TikTok'a İtalya'da yaş doğrulamayla ilgili hükümlere uymayan ve yaşı belirlenemeyen tüm kullanıcı hesaplarının derhal engellenmesi talimatı verildiğini açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, talimatın şimdilik 15 Şubat'a kadar geçerli olduğu, o tarihe kadar ek değerlendirmelerin yapılacağı belirtildi. Açıklamada, TikTok'un küçüklerin korunmasında yeterli dikkati göstermediği için geçen aralık ayında uyarıldığı da hatırlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

GPDP'nin ayrıca İtalya'da sosyal ağa kayıtlı küçüklerin korunmasını sağlamak için daha fazla müdahale etme kararı aldığı bildirildi. Diğer yandan, Palermo Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaşamını yitiren kıza otopsi yapılacağı öğrenildi.

CEP TELEFONU İNCELENECEK

Savcılık, "Facebook" ve "TikTok" platformlarında kullanıcı hesabı olduğu belirlenen kızın telefonuna da inceleme için el koydu.