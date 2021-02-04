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İtalyan mafyası siren sesinden rahatsız
Napoli kentinde, uyuşturucu satıcılarını rahatsız ettiği için siren ve yanıp sönen ışıkları kullanmamaları yönünde mafyadan uyarı alan ambulans sürücüleri polisten koruma talep etti.
- Haber Merkezi
- 04.02.2021 - 03:15
İtalyan’nın Napoli kentinde faaliyet gösteren mafya, ambulansların sirenleriyle uyuşturucu satıcılarını ve müşterilerini korkutmasından dolayı çok rahatsız.
AMBULANS SÜRÜCÜLERİNİ TEHDİT ETTİLER
Mafya defalarca ambulans sürücülerini, siren ve yanıp sönen ışıkları kullanmamaya devam etmeleri halinde ölümle tehdit ettiler.
Tehdit edilen sürücüler, koruma için polise başvurduğu aktarıldı.