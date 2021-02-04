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İtalyan mafyası siren sesinden rahatsız

İtalyan mafyası siren sesinden rahatsız

Napoli kentinde, uyuşturucu satıcılarını rahatsız ettiği için siren ve yanıp sönen ışıkları kullanmamaları yönünde mafyadan uyarı alan ambulans sürücüleri polisten koruma talep etti.