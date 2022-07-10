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    İtalya’nın başkenti Roma’da büyük yangın

    İtalya’nın başkenti Roma’da büyük bir yangın meydana geldi. Yangının bölgedeki eski araçların park edildiği bir alanda başladığını ve rüzgarın etkisiyle çevre binalara yayıldığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2022 - 17:10
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    İtalya’nın başkenti Roma’da büyük yangın

    İtalya'nın başkenti Roma'da Centocelle bölgesinde eski araçların park edildiği bir alanda yangın meydana geldi.

    Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevredeki ormanlık alana ve bazı binalara yayıldı.

    Sosyal medyaya yansıyan mesajlarda patlama sesleri duyulduğu ifade edilirken siyah dumanlar kentin bir çok yerinden görüldü.

    4 bina tahliye edildi

    Çevredeki ormanlık alana ve bazı binalara yayılan yangın nedeniyle 4 bina tahliye edildi.

    İtalya’nın başkenti Roma’da yangın

    Pencerelerden uzak durma talimatı verildi

    Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri yoğun duman bulutu sebebiyle çevre binalardaki sakinlere pencerelerini açmamaları uyarısında bulundu.

    İtalya’nın başkenti Roma’da büyük yangın #1

    Yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi

    Çıkan yangına 25 itfaiye ekibi, 100 itfaiye personeli ve 50 itfaiye aracı ile müdahale edilirken, yetkililer yangının çıkış nedenin henüz belirlenemediğini, ancak yangının kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

    İtalya’nın başkenti Roma’da büyük yangın #2

    İtalya’nın başkenti Roma’da büyük yangın #3

    İtalya’nın başkenti Roma’da büyük yangın #4

    İtalya’nın başkenti Roma’da büyük yangın #5

    İtalya’nın başkenti Roma’da büyük yangın #6

    İtalya’nın başkenti Roma’da büyük yangın #7


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