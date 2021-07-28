Avrupa ülkesinde aşırı yağışların ardından sel felaketi yaşandı. Ortaya çıkan görüntüler, durumun vahametini gözler önüne serdi.

Avrupa'da yaşanan sel manzaralarına bir yenisi eklendi.

İtalya'nın kuzeyinde yer alan turistik Como Gölü bölgesinde sel felaketi yaşandı.

Sel suları, önüne kattığı ne varsa sürükledi. Araçlar ve evler ağır hasar aldı. Bazı yollar kapanırken, çamurla kaplanan bölgede 60'tan fazla kişi kurtarıldı.

İTALYA'DA AĞIR TABLO

İtfaiyeciler, evlerinde mahsur kalan onlarca kişiyi kurtarmak için enkazlara karşı mücadele verdi.

Sel bölgesinde kayda geçen görüntülerde, hızla gelen suyun araçları sürüklediği görülüyor.

İtalya’nın Como Gölü bölgesini sel vurdu ViDEO

BÖLGEDE SON DURUM

Evine kapatılan yaşlı bir kadın güvenli bir yere götürülürken, heyelan tarafından tehlike altında olan bir engelliyle bakıcısı da kurtarıldı.

Sky News'in aktardığına göre, bölgede meydana gelen sel felaketi nedeniyle ölü ya da yaralı kaydedilmedi.

AŞIRI HAVA KOŞULLARI YOĞUNLAŞTI

Uzmanlar, aşırı hava koşullarının son yıllarda yoğunlaştığını söylüyor. Bunun işareti olarak da daha sık, ani ve şiddetli fırtınalar gösteriliyor.

Kısa süreli ve yoğun yağışlarla birlikte aniden değişen hava koşullarına dikkat çekiliyor.