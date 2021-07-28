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- İtalya'nın Como Gölü bölgesini sel vurdu
İtalya'nın Como Gölü bölgesini sel vurdu
- Haber Merkezi
- 28.07.2021 - 09:37
- Güncelleme : 28.07.2021 - 10:07
Avrupa'da yaşanan sel manzaralarına bir yenisi eklendi.
İtalya'nın kuzeyinde yer alan turistik Como Gölü bölgesinde sel felaketi yaşandı.
Sel suları, önüne kattığı ne varsa sürükledi. Araçlar ve evler ağır hasar aldı. Bazı yollar kapanırken, çamurla kaplanan bölgede 60'tan fazla kişi kurtarıldı.
İTALYA'DA AĞIR TABLO
İtfaiyeciler, evlerinde mahsur kalan onlarca kişiyi kurtarmak için enkazlara karşı mücadele verdi.
Sel bölgesinde kayda geçen görüntülerde, hızla gelen suyun araçları sürüklediği görülüyor.
İtalya’nın Como Gölü bölgesini sel vurdu ViDEO
BÖLGEDE SON DURUM
Evine kapatılan yaşlı bir kadın güvenli bir yere götürülürken, heyelan tarafından tehlike altında olan bir engelliyle bakıcısı da kurtarıldı.
Sky News'in aktardığına göre, bölgede meydana gelen sel felaketi nedeniyle ölü ya da yaralı kaydedilmedi.
AŞIRI HAVA KOŞULLARI YOĞUNLAŞTI
Uzmanlar, aşırı hava koşullarının son yıllarda yoğunlaştığını söylüyor. Bunun işareti olarak da daha sık, ani ve şiddetli fırtınalar gösteriliyor.
Kısa süreli ve yoğun yağışlarla birlikte aniden değişen hava koşullarına dikkat çekiliyor.