İtalya'nın ilk kadın ve aşırı sağcı başbakanı: Giorgia Meloni

İtalyan siyasetinin sert söylemleriyle tanınan, aşırı sağcı Giorgia Meloni, faşist lider Benito Mussolini'den bu yana yönetime gelen ilk aşırı sağcı başbakanı olacak.

Son birkaç yıldır koalisyon krizleri nedeniyle bir kez daha seçim diyen İtalya'da halk, sandığa gitti.

Seçimleri, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) ve parçası olduğu sağ ittifak kazandı.

Sağ ittifak hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde hükümet kuracak salt çoğunluk sayısını yakaladı.

İçişleri Bakanlığının paylaştığı sonuçlara göre, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı FdI, yüzde 26,2'ik oyla seçimlerden birinci parti çıktı.

İtalya'nın ilk kadın başbakanı olacak

Seçimlerden sağ ittifakın zaferle çıkması ve ittifakın daha önce kendi içinde en çok oy alanın başbakanı belirlemesi konusunda anlaşması sebebiyle gözler Meloni'ye çevrildi.

FdI liderinin, cumhurbaşkanından hükümeti kurma görevini alması sonrasında başbakan olmasıyla "İtalya tarihinde ilk kez bir kadın" bu göreve gelmiş olacak.

Mussolini'den sonra ilk aşırı sağcı başbakan

Ayrıca Meloni'nin başbakanlık koltuğuna oturması halinde faşist lider Benito Mussolini'nin ardından ülkede ilk kez aşırı sağcı bir politikacı başbakanlık görevini üstlenecek.

Seçimle göreve gelen ilk lider olacak

Giorgia Meloni, başbakan olursa ayrıca ülkede 2008'den bu yana seçimle bu göreve gelen ilk lider olacak.

İtalya'da son 10 yıldır göreve gelen 6 başbakan da seçimlerde başbakanlık için yarışıp seçilmiş değil aksine cumhurbaşkanları tarafından atanan isimler olmuştu.

Giorgia Meloni kimdir

Genel seçimlerden birinci parti çıkan aşırı sağcı FdI lideri Meloni, 15 Ocak 1977'de İtalya'nın başkenti Roma’da doğdu.

Meloni, henüz 1 yaşındayken anne ve babasının ayrılmasının ardından annesiyle Roma'nın işçi semti Garbatella'da büyüdü.

Annesinin etkisiyle siyasi görüşlerinin sağa kaydığı, bunda sol görüşlü babasına tepki duymasının da etkili olduğu belirtilen Meloni, 15 yaşında siyasete adım atarak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Mussolini'nin destekçilerince kurulan İtalyan Sosyal Hareketinin (MSI) gençlik kanadına katıldı.

"Mussolini'nin iyi bir siyasetçi olduğunu düşünüyorum" demişti

Meloni, 19 yaşında aşırı sağ Ulusal İttifak (AN) için kampanya yürütürken Fransız televizyonuna söylediği "Mussolini'nin iyi bir siyasetçi olduğunu düşünüyorum. O ne yaptıysa İtalya için yaptı." ifadeleriyle dikkati çekti.

Gençlik Bakanı olarak görev yaptı

Siyasetteki yükselişi devam eden ve 2006'da 29 yaşındayken AN'den girdiği Temsilciler Meclisinde Meclis Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Meloni, 2008 seçimlerinden sonra kurulan 4. Berlusconi hükümetinde Gençlik Bakanı olarak görev yaptı.

31 yaşında en genç bakan olan Meloni, 2011'de hükümet çökene dek bu görevde kaldı. 2012'de İtalya’nın Kardeşleri Partisini kuran Meloni, bu dönemden sonra genelde muhalefette kalarak oylarını kademeli olarak artırdı.

Meloni, 2013 seçimlerinde yüzde 2'lik oy alırken, bunu 2014 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yüzde 3,70'e, 2018 seçimlerinde yüzde 4,30'a çıkardı.

Bu seçimlerden sonra Meloni, söylemlerini "Tanrı, Hristiyanlık, vatanseverlik, aile" temaları üzerinden de sertleştirmeye başladı.

Özellikle ilk kez 2019’da söylediği ve tekrar ettiği "Ben Giorgia'yım, ben bir kadınım, ben bir anneyim, ben İtalyanım, ben Hristiyanım" sloganıyla iz bırakmış durumda olan Meloni, bu ve bunun gibi sert çıkışlarıyla hep tepki çekti, eleştiri yağmuruna tutuldu.

Eşcinsellere ve cinsiyet kimliğine yönelik karşıt söylemleriyle konuşuluyor

Meloni, sık sık İtalya'nın nüfusunun azalmasına ve doğum azlığı sıkıntısını gündeme getirirken, eşcinsellere ve cinsiyet kimliğine yönelik karşıt söylemleriyle de gündem oluyor.

Eleştirmenler, seçim kampanyasında Meloni'nin iki farklı kitleye hitap ettiğini, bir tarafta Ukrayna'yı ve NATO yanlısı sağlam yaklaşımını savunmak için verdiği desteği yenilemeye çabalayan uluslararası müttefiklere diğer yandan da kendi halkına göçmen ve LGBTQ karşıtlığını ele aldığını belirtiyor.

Dünkü genel seçimlerden birinci parti çıkan aşırı sağcı FdI lideri Meloni, kürtajın yasaklanmamasına ısrar etmesine rağmen her zaman uyuşturucu ve kürtaj karşıtı olmasıyla biliniyor.

​​​​​​​Meloni, açıklamalarında, Avrupa Birliği'nden, kitlesel göçü, Kuzey Afrika'dan gelen tekneleri durdurmak için bir deniz ablukası istiyor, kürtaj ve "LGBT'ye" karşı sert ve mücadeleci tavır gösteriyor.

İslam karşıtı mesajları dikkat çekiyor

45 yaşındaki Meloni, Twitter hesabında İslam karşıtı mesajlarıyla da öne çıkıyor.

Meloni, "Biz (muhafazakarlar) kimliklerimizle, neyi temsil ettiğimizle gurur duyuyoruz. Temsil ettiğimiz her şeyin saldırı altında olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bireysel özgürlüğümüz saldırı altında, haklarımız saldırı altında, milletlerimizin egemenliği saldırı altında. Ailelerimizin refahı saldırı altında, çocuklarımızın eğitimi saldırı altında." ifadelerini kullanıyor.

Hristiyan geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olan Meloni, Hristiyanların korunması konusunda da hassas. Meloni, bu hassasiyetini Twitter'daki profilinin yanına koyduğu Arapça "nun" harfiyle halen göstermeye de devam ediyor.

FdI liderinin, bu harfin Hristiyanları sembolize etmesi ve bunun da DEAŞ tarafından Hristiyanları belirlemek için ve zulmederken kullanıldığı için bir anlamda Hristiyanlara dayanışmasını göstermeye yönelik koyduğu belirtiliyor.

Meloni, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğine de karşı duruşunu gizlemiyor.