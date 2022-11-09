İtalya'da 5.7 büyüklüğünde deprem

İtalya'nın orta kesiminde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İtalya, beşik gibi sallandı...

Ülkenin orta kesimleri, deprem paniği ile koşturdu.

5,7 büyüklüğünde deprem

Edinilen bilgiye göre, depremin büyüklüğü 5.7 olarak ölçüldü.

Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin aktardığı veriye göre, ülkede panik hali hakim.

Bir diğer yandan deprem ile ilgili herhangi olumsuz bir durum açıklanmadı.