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    İtalya'da 5.7 büyüklüğünde deprem

    İtalya'nın orta kesiminde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 09:46
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    İtalya'da 5.7 büyüklüğünde deprem

    İtalya, beşik gibi sallandı...

    Ülkenin orta kesimleri, deprem paniği ile koşturdu.

    5,7 büyüklüğünde deprem

    Edinilen bilgiye göre, depremin büyüklüğü 5.7 olarak ölçüldü.

    Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin aktardığı veriye göre, ülkede panik hali hakim.

    Bir diğer yandan deprem ile ilgili herhangi olumsuz bir durum açıklanmadı.

    İtalya da 5.7 büyüklüğünde deprem #1


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