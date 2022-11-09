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- İtalya'da 5.7 büyüklüğünde deprem
İtalya'da 5.7 büyüklüğünde deprem
İtalya'nın orta kesiminde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Haber Merkezi
- 09.11.2022 - 09:15
- Güncelleme : 09.11.2022 - 09:46
İtalya, beşik gibi sallandı...
Ülkenin orta kesimleri, deprem paniği ile koşturdu.
5,7 büyüklüğünde deprem
Edinilen bilgiye göre, depremin büyüklüğü 5.7 olarak ölçüldü.
Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin aktardığı veriye göre, ülkede panik hali hakim.
Bir diğer yandan deprem ile ilgili herhangi olumsuz bir durum açıklanmadı.