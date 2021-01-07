Ivanka Trump: Barışçıl protestolar vatanseverdir

Trump'ın kızı, ABD Kongresi'ndeki işgal girişimini değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve aynı zamanda danışmanı olan Ivanka Trump, Kongre binasında yaşananları yorumladı.

CNN International'ın Beyaz Saray muhabiri Kate Bennett, Ivanka Trump'a Twitter üzerinden şiddete yol açan protestocuları işaret ederek, soru yöneltti.

"BUNLAR MI VATANSEVER IVANKA"

Bennett, "Açıklığa kavuşturmak gerekirse, Ivanka Trump, bunların vatansever olduğunu mu söylüyorsun?" diye sordu.

"Hayır" yanıtını veren Ivanka Trump, barışçıl protestoların "vatansever" olduğunu söyledi.

"ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ"

Paylaşımının devamında Trump, "Şiddet kabul edilemez ve en güçlü şekilde kınanmalıdır." notunu düştü.

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