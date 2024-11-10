Ivanka Trump, yaptırdığı estetik operasyonlarla yeni döneme hazır

Haber Merkezi

ABD'de tüm dünyanın merakla beklediği tarihi seçimler geride kaldı.

Küresel etkiye sahip, milyonlarca insanı ilgilendiren bu seçimlerden, Demokrat rakibi ve halihazırdaki Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i sandığa gömen Cumhuriyetçi Donald Trump zaferle çıktı.

Cumhuriyetçilere tarihi bir zafer yaşatan Trump, ocak ayında Başkan Joe Biden'dan koltuğu devralacak.

Kabinesi, göçmen konusundaki tutumu, savaşları bitireceğine dair sözleri konusunda neler yapacağı merakla beklenen Trump'ın kabinesi de şimdiden çeneleri yormaya başladı.

Özellikle seçimde verdiği büyük destekten sonra Elon Musk'ın da kabinede olması gibi söylentiler ışığında Trump'ın önceki döneminde olduğu gibi aile fertlerinin de ön planda olması bekleniyor.

IVANKA YENİ DÖNEME HAZIR

Aile fertleri arasında en dikkat çeken isim ise Trump'ın kızı Ivanka Trump...

Yeni dönemde daha çok göz önünde olması, politikada kendini daha çok göstermesi beklenen Ivanka Trump, görsel olarak da yeni döneme hazırlanıyor.

Bu kapsamda Ivanka Trump, bir dizi estetik operasyon geçirdi.

YÜZ GERİLDİ, DUDAKLARA DOLGU YAPILDI

ABD medyasında önceki haliyle karşılaştırılan Ivanka Trump'ın yeni fotoğraflarında dikkat çeken değişiklikler görülüyor.

Ivanka Trump'ın burnundaki değişim, yüzdeki gerdirme, dudak ve çenedeki hacim eklentileri dikkat çekiyor.