Ivanka Trump'ın yüzündeki değişim: Estetik ameliyatı oldu Babası hakkındaki suçlamaları çıktığı mahkemede reddeden Ivanka Trump, dışarıda objektiflere yansıdı. Trump'ın en büyük kızının, estetik operasyonlarıyla yüzünde, dikkat çeken değişimlere imza atıldığı ortaya çıktı.

AA & Ensonhaber

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, estetik ameliyatı oldu.

Trump'ın operasyon geçirdiğine yönelik iddialar, 42 yaşındaki ismin New York'taki emlak dolandırıcılığı davasında ifade vermeye giderken objektiflere yansımasıyla alevlendi.

Farklı açılardan objektiflere yansıyan Trump'ın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

Ivanka'nın büyük değişimi

Ivanka Trump'ın, burnu ve çenesi de dahil olmak üzere yüzünde bir dizi değişiklik için estetik yaptırdığı belirtildi.

Söz konusu isimle ilgili çıkan yorumlarda, "Büyük bir değişim geçirmiş gibi görünüyor." denildi.

Daha az doğal görünüyor

Yüzünün daha orantılı göründüğü belirtilerek, "Ancak doğal kusurları azaldığı için daha az doğal görünüyor." ifadesi kullanıldı ve şu bilgiler paylaşıldı:

Dudakları dolgu ile belirgin bir şekilde güçlendirildi. Önden fotoğraflarda güzel görünüyorlar, ancak profilde kenarlar doğal olmayan bir şekilde belirgin görünüyor.

Yüzüne hacim kazandırdı

Ivanka'nın daha önce doğal bir görünüme sahip olduğu ve bunun kendisine eşsiz bir özellik kazandırdığı kaydedilirken, diğer taraftan estetik operasyonun bu görünüme son verdiğine dikkat çekildi.

Ameliyat sonrası dikkat çeken ayrıntılar

Mail'in aktardığına göre, Ivanka, dolgu sayesinde çenesine önemli miktarda hacim kazandırdı.

Estetik uzmanları, Donald Trump'ın en büyük kızının burun ucunun daha çıkıntılı ve belirgin bir hal aldığını anlatırken, bu sonucun dolgu ile, ameliyatsız bir şekilde elde edilebileceğine işaret edildi.

Alnı daha yuvarlak

Ivanka Trump hakkında şu yorumlar yapıldı:

Yanakları, büyük olasılıkla dolgu maddesiyle daha gelişmiş görünüyor. Profilde alnının daha yuvarlak bir şekle kavuşturulduğu görülüyor.



Gözlerinin altındaki ince çizgiler kayboldu. Cildini sıkılaştırmak için lazer, radyofrekans gibi enerji tedavileri yaptırmış olabilir.

Mahkemede ifade verdi

Bu arada Ivanka Trump, Manhattan'daki eyalet Yüksek Mahkemesi binasına, dışarıda bir grup protestocunun “Suç ailesi” sloganları arasında gitti.

Mahkemede tanık sandalyesine alınan Trump’a, savcılık avukatı Lou Solomon, babasının şirketlerindeki genel rolü, emlak varlıklarının geliştirilmesi ve finansmanların güvence altına alınması konusunda sorular sordu.

Ivanka Trump, babasının emlak sektöründeki finansal işlerine ve bankalardan aldığı kredilere dair, "Finansal tablolarla ilgili herhangi bir tartışmayı spesifik olarak hatırlamıyorum." şeklinde yanıtlar verdi.

Babası hakkındaki suçlamaları reddetti

Savcılık avukatlarından sonra Trump’ın savunma avukatı Jesus Suares tarafından sorgulanan Ivanka, babası hakkındaki suçlamaları reddederek, iddiaların aksine bankaların Trump şirketleri ile çalışmaya her zaman istekli olduğunu savundu.

Ivanka Trump, en son 6 Kasım’da babası Trump’ın hakim karşısına çıkmasının ardından Trump Ailesi'nden ifade veren 4’üncü kişi oldu.

Trump'ın çocukları Donald Trump Jr. ve Eric Trump da geçen hafta aynı davada ifade vermişti.

250 milyon dolar para cezası talebi

New York Başsavcı Letitia James, Trump'ın, üç çocuğunun ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürdüğü iddianamede, yargıçtan, Trump ve çocuklarının New York'ta bir daha şirket kurmamasını, 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını ve 250 milyon dolar para cezasına çarptırılmasını talep ediyor.

Ivanka'ya benzemek için 60 bin dolar harcadı

Öte yandan, Trump'a benzemek isteyen isteyen 33 yaşındaki Tiffany Taylor, birçok kez estetik ameliyatı geçirdi.

Mirror'ın haberine göre, üç çocuk annesi Taylor, operasyonlar için 60 bin dolar ödedi.

Yüzünü ve vücudunu değiştirmek için yıllarını harcayan Taylor, yakın zamanda yeni bir burun ameliyatına girdi.