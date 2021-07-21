İyilik Pusulası'ndan Tanzanya'ya 2 su kuyusu

Yeryüzü haritasını İyilik Pusulası’yla karış karış gezerek Müslüman ülkelere bayram sevincini yaşatan İyilik Pusulası İnsani Yardım Derneği, bu kez Tanzanya’ya 2 kuyu açtı.

Dünyayı İyilik Pusulası’yla karış karış gezerek Müslüman ülkelere bayram sevincini yaşatan İyilik Pusulası İnsani Yardım Derneği, çalışmalarını sürdürüyor.

İyilik Pusulası İnsani Yardım Derneği, son çalışmasını da Tanzanya'da gerçekleştirdi.

"BARIŞ PINARI" İSİMLİ KUYU YAPILDI

Tanzanya Pemba Adası’nda “Mescid-i Aksa” ve “Barış Pınarı” isimli 2 su kuyusu açılışı yaparak bir halkın umudunu suyla buluşturan dernek, 200 çocuğa bayramlık giydirdi.

GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURULMAYA DEVAM EDİLİYOR

Çocukların gülüşlerine ortak olan ve adak kurbanları keserek bayramın ruhunu en uzak coğrafyalara taşıyan İyilik Pusulası, Türkiye'nin İyilik Elçisi olarak insanlığın yararı ve ümmetin birliği için yardımseverlerimizle birlikte gönül köprüleri kurmaya devam ediyor.

"MİLLETİMİZİN SEVGİSİNİ ULAŞTIRMAKTAN SON DERECE MUTLUYUZ"

Bu anlamda kısa bir açıklama yapan İyilik Pusulası İnsani Yardım Derneği Başkanı Sayın Hasan İyibildiren, “Kurban Bayramı’nı bir vesile kılarak açtığımız su kuyuları, yaptığımız yardımlar, kestiğimiz kurbanlar ve hediye ettiğimiz giysilerle bölge halkına milletimizin sevgisini ulaştırmaktan ve dünyanın iyiliği adına elimizden gelenin fazlasını yapmak için mesafeleri aşıp kardeşlerimize kavuşmaktan ötürü son derece mutluyuz. Ve her şeyden çok ‘İyi insanlar’a ihtiyacı olan bu ülkelerde umut dolu bir bayram olmasını diliyoruz.” dedi.

İyi ki iyi insanlar var. Çünkü “İyi İnsanların Pusulası, İyilikten Asla Şaşmaz.”











