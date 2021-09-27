İzlanda parlamentosunda, kadın vekillerinin sayısı erkekleri geçti

25 Eylül’de yapılan seçimlerde 63 sandalyenin 33’ünü kazanan kadın vekiller, mecliste yüzde 52 çoğunluk oluşturdu. Böylelikle İzlanda, Avrupa’nın kadın çoğunluktan oluşan ilk parlamentosu oldu.

İzlanda, 25 Eylül Cumartesi günü yapılan seçimlerde bir ilke imza attı. Seçimlerin sonucunda parlamentoya giren kadın vekillerin sayısı erkekleri geçti.

Parlamentoda 63 sandalyenin 33’ünü kazanan kadınlar, yüzde 52 oranında çoğunluk kazandı.

Erkek vekiller ise 30 sandalye elde etti. Böylelikle İzlanda Avrupa’da bir ilke imza atarak, çoğunluğu kadınlardan oluşan parlamentoya sahip ille ülke oldu.

Parlamentolararası Birlik verilerine göre, kadın vekiller daha önce hiçbir Avrupa ülkesinde yapılan seçimlerde yüzde 50 barajını aşamamış, yüzde 50 kadın milletvekili oranına en çok yaklaşan ülke ise yüzde 47 ile İsveç olmuştu.

İLK KADIN CUMHURBAŞKANI SEÇEN ÜLKE

Dünya Ekonomik Forumu raporunda İzlanda, 12 yıl boyunca üst üste dünyada en çok cinsiyet eşitliğine sahip ülke seçildi.

Ülke aynı zamanda, 1980'de dünyada ilk kez kadın cumhurbaşkanı seçen ülke olmuştu.

KADINLARA VE ERKEKLERE DOĞUM İZNİ

Hem erkek hem de kadınlara eşit şekilde doğum izninin verildiği İzlanda, kadın ve erkeklere verilen ücretlerin eşit olmasına ilişkin ilk yasayı 1961’de kabul etmişti.

5 ÜLKEDE MECLİSİN YÜZDE 50’Sİ KADIN

İzlanda dışında 5 ülke meclisinin yüzde 50’si kadın temsilcilerden oluşuyor.

İki kademeli meclis sistemi olan Ruanda’da, alt meclisin yüzde 61’i kadınlardan oluşuyor.

Küba yüzde 53 kadın vekil oranıyla ikinci sırada yer alırken, Nikaragua, Meksika ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yüzde 50 kadın temsilci yer alıyor.