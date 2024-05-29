İzlanda'da Aralık'tan beri 5. yanardağ patlaması Reykjanes Yarımadası’ndaki Grindavik kasabası yakınlarında Aralık ayından bu yana 5. kez yanardağ patlaması meydana geldi.

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AA & Ensonhaber

Yanardağlar ülkesi İzlanda, bir kez daha volkan aktivitesi ile karşı karşıya.

Grindavik kasabasının kuzeyinde yerel saatle 12.46’da yanardağ patladı.

Yetkililer, patlamanın yaşandığı alanda, 1 kilometre uzunluğundaki bir çatlaktan çıkan lavların yaklaşık 50 metre havaya püskürdüğünü ve dumanların yükseldiğini belirtti.

Acil durum ilan edildi, bazı bölgeler boşaltıldı

İzlanda'daki yayın kuruluşu RUV'un haberine göre, yanardağ patlaması sebebiyle Güney Yarımadası’nda acil durum ilan edilirken, Grindavik kasabası, turistik bölge Blue Lagoon ve Svartsengi’de yer alan bir hidroelektrik santrali tahliye edildi.

Reykjanes Yarımadası'nda Aralık ayından beri 5. kez yanardağ patlaması yaşandı.

Yarımadada 14 Ocak, 8 Şubat ve 17 Mart tarihlerinde de yanardağ patlaması meydana gelmişti.

Reykjanes Yarımadası'nda bulunan ve 2021'de faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı. Bu, Reykjanes'de 781 yıl aradan sonra meydana gelen ilk volkanik patlama olmuştu.

Eyjafjallajokull Yanardağı'nın 2010'da patlaması sonucu 100 binden fazla uçuş iptal edilmiş, yüzlerce kişi bölgeden tahliye edilmişti.