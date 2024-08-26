İzlanda'da buzul çöktü, 1 turist öldü İzlanda'da bir grup turistin ziyareti sırasında buzul çöktü ve olayın ardından da bir yabancı turist hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

İzlanda'da 25 kişilik grubun buz mağarası ziyareti, korkunç bir olayla sonlandı.

Breidamerkurjökull buzulu, 25 kişilik grubun gezisi esnasında çöktü ve zor şartlar nedeniyle arama çalışmaları askıya alındı.

Acil durum ekipleri, kayıpları kurtarmak için sabah saatlerinde yeniden arama çalışmalarına başladı.

Ayrıca 1 turistin de hayatını kaybettiği açıklandı.

"BUZULUN İÇİNE EKİPMAN GETİRMEK ZOR"

Yerel polis şefi Sveinn Kristján Rúnarsson, "Şartlar çok zor. Buzulun içinde olduğumuz için ekipman getirmek zor... Her şey el yordamıyla yapılıyor." diyerek olay yerindeki durumu özetledi.

Pazar günü kurtarma operasyonunda 200 kişinin çalıştığı duyuruldu. Ancak kayıplarla henüz iletişim kurulamadı.

"MAĞARA TURU İPTAL EDİLMEMELİ"

Polis şefi, tüm grubun yabancı turistlerden oluştuğunu ve mağara turunun iptal edilmesi için bir neden olmadığını belirtti. Buz mağarası turlarının yıl boyunca yapıldığını ve bu tür olayların şanssızlık sonucu yaşanabileceğini ifade etti.

Breidamerkurjökull, Vatnajökull buzulundan Jökulsárlón lagününe uzanan bir buzul dilidir ve buz mağaralarıyla ünlüdür.