İzlanda'da salatalık kıtlığı yaşanmaya başladı İzlanda'da TikTok'ta viral olan trend yüzünden süpermarketlerde salatalık kalmazken, çiftçiler ise talebe yetişmekte zorluk çekiyor.

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Haber Merkezi

İzlanda'da Tiktok çılgınlığı yaşanıyor...

Sosyal medya fenomenleri, Tiktok'ta gördükleri salatalık trendini uygulamaya başladı.

Fenomenler; rendelenmiş salatalık, susam yağı, sarımsak, pirinç sirkesi ve acı yağdan oluşan bir salata tarifini paylaşarak ülke genelinde yayılmasına neden oldu.

Bu trend nedeniyle de ülkede salatalık kıtlığı yaşanıyor...

İzlanda Çiftçiler Birliği, tarif çok beğenildiği için ülkedeki çiftçilerin artan talebi karşılayamadığını söyledi.

SALATALIK ALIMI İKİ KATINA ÇIKTI

Hagkaup isimli bir süpermarket zinciri, talep ile trend arasında ciddi bir bağlantı olduğunu ve salatalık alımlarının iki katına çıktığını açıkladı.

Yetkililer İzlanda'daki çiftçilerin artan tüketici talebini karşılayamadığını söylüyor ve arzın "bir hafta veya daha kısa sürede" normale dönmesini umuyor.

"HER GÜN SADECE SALATALIK PAYLAŞIYOR"

Bu viral akım Kanada'ya dayanıyor. Burada "salatalık adamı" lakaplı TikToker Logan Moffitt , bu çeşidi kullanarak yeni tarifler paylaşıyor.

İçerik üreticisinin 5,5 milyondan fazla takipçisi bulunuyor ve neredeyse her gün salatalık tarifi paylaşıyor.