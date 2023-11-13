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İzlanda'da yanardağ alarmı: Bir kasaba tahliye diliyor

İzlanda'da yanardağ alarmı: Bir kasaba tahliye diliyor Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı Grindavik kasabasına giden tüm yollar, trafiğin giriş ve çıkışını sağlamak için acil durumlar dışında kapatıldı.