İzlanda'da yanardağ patlaması

İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası’nda, saat 04.00 sıralarında Sundhnukur krater sırası boyunca yanardağ patlaması meydana geldiği bildirildi.

Grindavik’in kuzeyindeki patlamanın, gece yarısı başlayan ve magma hareketleriyle tetiklenen yoğun sismik aktivitelerin ardından gerçekleştiği belirtildi.

BAZI BÖLGELER TAHLİYE EDİLDİ

Önlem olarak, Grindavik kasabası ve yakındaki Blue Lagoon bölgesinin güvenli bir şekilde tahliye edildi kaydedildi.

UÇUŞLARDA HERHANGİ BİR AKSAMA OLMADI

İzlanda Meteoroloji Ofisi yetkilileri, volkanik faaliyetin oldukça yerel olduğunu ve İzlanda’nın genel altyapısı ile turistik bölgelerine herhangi bir tehdit oluşturmadığını aktarırken, İzlanda’ya ve İzlanda’dan yapılan hava yolu ulaşımının kesintisiz devam ettiği ve uçuşların da planlandığı şekilde gerçekleştiği bildirildi.

BU MEYDANA GELEN 12'NCİ PATLAMA OLDU

Reykjanes Yarımadası’nda meydana gelen patlamanın, 2021'den bu yana bölgede yaşanan 12'nci patlama olduğu kaydedildi.