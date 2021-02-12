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- İzmir'de hortum sonrası görüntüleri kameralara yansıdı
İzmir'de hortum sonrası görüntüleri kameralara yansıdı
- Özel Haber
- 12.02.2021 - 07:55
- Güncelleme : 12.02.2021 - 08:03
İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum faciasında 16 vatandaş yaralanırken, çok sayıda ev, araç ve teknede hasar meydana geldi.
Meydana gelen felaket bir sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
BÜYÜK HASARA SEBEP OLDU
Hortum sebebiyle bir çok evin çatısı uçarken, çok sayıda otomobil hasar gördü. Ayrıca hortum sebebiyle Alaçatı Port Limanı'nda bulunan bazı tekneler alabora olurken, yıkılan damların altında kalan çok sayıda küçükbaş hayvan da telef oldu.
Görüntülerde rüzgarın şiddetli bir şekilde estiği, rüzgarda uçan cisimler nedeniyle ortalığın savaş alanına dönmesi ve teknelerin alabora aldığı anlar yer aldı.
İzmir'de hortum sonrası görüntüleri kameralara yansıdı İZLE
HASAR TESPİTİ YAPILIYOR
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, hortum faciasının ardından belediye ve AFAD ekiplerinin bölgede inceleme yaptıklarını, hasar tespit çalışmalarının sabah saatlerinde tamamlanmasının beklendiğini aktardı.