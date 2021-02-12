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    İzmir'de hortum sonrası görüntüleri kameralara yansıdı

    Çeşme'de ortalığı savaş alanına çeviren hortumun görüntüleri kameralara yansını.
    • Özel Haber
    • 12.02.2021 - 07:55
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 08:03
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    İzmir'de hortum sonrası görüntüleri kameralara yansıdı

    İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum faciasında 16 vatandaş yaralanırken, çok sayıda ev, araç ve teknede hasar meydana geldi.

    Meydana gelen felaket bir sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

    BÜYÜK HASARA SEBEP OLDU

    Hortum sebebiyle bir çok evin çatısı uçarken, çok sayıda otomobil hasar gördü. Ayrıca hortum sebebiyle Alaçatı Port Limanı'nda bulunan bazı tekneler alabora olurken, yıkılan damların altında kalan çok sayıda küçükbaş hayvan da telef oldu.

    Görüntülerde rüzgarın şiddetli bir şekilde estiği, rüzgarda uçan cisimler nedeniyle ortalığın savaş alanına dönmesi ve teknelerin alabora aldığı anlar yer aldı.

    İzmir'de hortum sonrası görüntüleri kameralara yansıdı İZLE

    HASAR TESPİTİ YAPILIYOR

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, hortum faciasının ardından belediye ve AFAD ekiplerinin bölgede inceleme yaptıklarını, hasar tespit çalışmalarının sabah saatlerinde tamamlanmasının beklendiğini aktardı.

    İzmir de hortum sonrası görüntüleri kameralara yansıdı #1

    İzmir de hortum sonrası görüntüleri kameralara yansıdı #2

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