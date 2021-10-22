Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, bir gazetecinin soru sorduğu sırada meydana gelen depremle kısa süreli panik yaşadı. Dikkati dağılan Ardern, sorunun tekrarlanmasını istedi.

Yeni Zelanda'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü, Kuzey Adası'ndaki Taumarunui kasabasının 35 kilometre güneybatısı olarak tespit edildi.

BAŞBAKAN ARDERN DEPREME YAKALANDI

Can veya mal kaybı yaşanmayan deprem, başkent Wellington'da da hissedildi. Başbakan Jacinda Ardern ise depreme koronavirüs önlemleri sonrası atılacak adımlara değindiği basın toplantısı sırasında yakalandı.

DİKKATİ DAĞILDI

Toplantıda bir gazeteci soru sorduğu sırada deprem yaşanırken, Ardern sarsıntıyla birlikte kürsüye tutundu. Soğukkanlılığını koruyan Ardern, gazeteciye dönerek, "Pardon, hafif bir dikkat dağınıklığı. Soruyu tekrar eder misiniz?" dedi.

Jacinda Ardern, basın toplantısında depreme yakalandı ViDEO