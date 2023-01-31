Jair Bolsonaro, ABD'de kalmak için 6 aylık turist vizesine başvurdu Hakkında soruşturma başlatılan Güney Amerika ülkesinin eski Devlet Başkanı, ABD'de kalma süresini uzatmak istiyor.

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Brezilya'da devlet başkanlığı seçimini Luiz Inacio Lula da Silva'nın kazanmasının ardından ülkenin eski lideri Jair Bolsonaro'nun destekçileri Kongre'yi bastı.

Yüksek Mahkeme, Bolsonaro hakkında baskını kışkırttığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Turist vizesi talebinde bulundu

30 Aralık'tan bu yana ABD'nin Florida eyaletinde bulunan eski Brezilya lideri, hükümeti devirmeye teşebbüsten soruşturuluyor.

Guardian'ın haberine göre, 67 yaşındaki Bolsonaro, ABD'de kalmak için 6 aylık turist vizesi talebinde bulundu.

Hukuk firması doğruladı

Bolsonaro'nun ABD'ye, başkanlık döneminin bitiminden 30 gün sonra salı günü sona erecek olan ve görevdeki devlet başkanlarına ayrılmış A-1 vizesiyle giriş yaptığı anlaşılıyor.

Brezilyalılarla yaptığı çalışmalarla bilinen Kaliforniya merkezli bir hukuk firması, Bolsonaro'nun ABD'de kalmak için 6 aylık vize talep ettiğini doğruladı.

Jair Bolsonaro, Lula da Silva'nın yemin töreninden iki gün önce Brezilya'dan ayrılmıştı.