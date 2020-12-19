Koronavirüs aşısına karşı olan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, aşı olacaklarla ilgili ilginç açıklamalara imza attı.

Koronavirüs salgını döneminde yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, açıklamalarına bir yenisini ekledi.

Virüsü "basit bir grip ve ufak bir soğuk algınlığı" olarak tanımlayan Bolsonaro, salgına karşı alınan önlemleri "histeri ve kuruntu" olarak nitelendirmişti.

"TİMSAHA DÖNÜŞÜRSENİZ..."

Bolsonaro, Porto Seguro kentinde halka açık bir etkinlikte yaptığı konuşmada, koronavirüs aşısı yaptıranların timsaha dönüşebileceğini, bayanlarda sakal çıkabileceğini savundu.

Brezilya Devlet Başkanı, aşıya eleştirilerini sürdürdüğü konuşmasında "Eğer timsaha dönüşürseniz bu sizin sorununuz. Diğer hayvanlar hakkında konuşmayacağım çünkü akıllıca olmaz.

"KADINLARDA SAKAL ÇIKMAYA BAŞLAYABİLİR"

Eğer insanüstü olursanız, bazı kadınlarda sakal çıkmaya başlarsa ya da bazı erkekler kadınlar gibi konuşmaya başlarsa bu benim hatam olmayacak." dedi.

Jair Bolsonaro: Koronavirüs aşısı yaptıranlar, timsaha dönüşebilir ViDEO

"BENDEN NE YAPMAMI İSTİYORSUNUZ"

Geçen aylarda bir gazetecinin ülkede yüsek orandaki ölüm sayıları hatırlatması üzerine Bolsonaro, "N'olmuş yani. Üzgünüm ama bu konuda benden ne yapmamı istiyorsunuz? Mucize yaratamam." ifadeleriyle karşılık vermişti.

"VİRÜS, BİR YAĞMUR GİBİDİR"

Başka bir açıklamasında Bolsonaro, "Bu virüs bir yağmur gibidir ve bütün ülkeyi yüzde 70 ıslatacak, enfekte olanların bağışıklık sistemi kazandığında ülke özgür olacak." şeklinde konuşmuştu.

BREZİLYA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Salgın kaynaklı 7 milyondan fazla vakanın görüldüğü Brezilya'da 185 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Ülke, vakalar bakımından ABD ve Hindistan'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor.