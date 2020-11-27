Jair Bolsonaro: Koronavirüs aşısı yaptırmayacağım

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs aşısına karşı olduğunu ifade etti.

Koronavirüs salgınında dikkatleri üzerine çeken Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, açıklamalarına bir yenisini ekledi.

Salgına karşı üretilen aşılara olan şüphesiyle bilinen Bolsonaro, koronavirüs aşısı yaptırmayacağını söyledi.

"AŞI OLMAMAK BENİM HAKKIM"

Ulusal Kongre'nin aşıyı zorunlu hale getirme ihtimalinin düşük olduğunu belirten Bolsonaro, sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan konuşmasında, "Size söylüyorum, aşı olmayacağım. Bu benim hakkım." dedi.

BREZİLYA KORONADAN ÖLENLERİN SAYISINDA İKİNCİ

Brezilya, koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bakımından ABD'den sonra listenin ikinci sırasında yer alıyor. Ülkede 6 milyon 204 vaka 570 ve 171 bin 497 ölüm yaşandı.

'MASKELER KORUMUYOR' YORUMU

Virüsten korunmak için kullanılan maskeler hakkındaki şüphelerini de dile getiren Jair Bolsonaro, bulaşın önlenmesiyle ilgili az sayıda kanıtın olduğunu söylemişti.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüse yakalandı ViDEO