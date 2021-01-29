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    Jair Bolsonaro: Koronavirüs hep bizimle olacak

    Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüsün yok olmayacağını söyledi, önlemlere tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2021 - 15:06
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 15:12
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    Jair Bolsonaro: Koronavirüs hep bizimle olacak

    Koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, son açıklamasında liderlere mesaj gönderdi.

    "KORONA BİTMEYECEK"

    Bolsonaro, liderleri sosyal mesafe önlemlerinden vazgeçmeye ve bunun yerine virüsle "yaşamayı" öğrenmeye çağırırken, "Koronavirüs meselesi ömür boyu devam edecek." uyarısında bulundu.

    TEDBİRLERİ ELEŞTİRDİ

    Sosyal medya üzerinden haftalık açıklamasında Bolsonaro, salgına karşı alınan tedbirlere işaret ederek, "Sosyal mesafe önlemleri hiçbir yere götürmez." dedi.

    Brezilya Devlet Başkanı, daha önce koronavirüse yakalanmış, aşı olmayacağını söylemişti.

    Jair Bolsonaro: Koronavirüs hep bizimle olacak #1

    SALGIN BİLANÇOSU

    Koronavirüs kaynaklı 9 milyondan fazla vaka görülen Brezilya'da, 221 bini aşkın ölüm yaşandı.

    Ülke, vaka sayısı bakımından ABD ve Hindistan'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

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