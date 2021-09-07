Jair Bolsonaro, tartışmalı sosyal medya kararnamesini imzaladı

Bolsonaro, içerik kaldırma ve hesap silme konularında düzenlemeye gitti. Kararın ardından, şirketlerin 'haklı sebep' sunmaları gerekecek.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sosyal medya şirketlerine karşı adım attı.

Şirketlerin hesapları ve içerikleri kaldırma yetkilerini kısıtlamayı amaçlayan kararname imzalandı.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KORUYACAK"

BBC'nin haberine göre, Bolsonaro, profillerin "keyfi olarak" kaldırılması ile mücadele etmek için yönetmelik değişikliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bolsonaro, ayrıca yeni düzenlemenin ifade özgürlüğünü korumaya yardımcı olacağını ifade etti.

HESAP VE İÇERİK KALDIRILMADAN ÖNCE...

Yeni kararnamenin, sosyal medya şirketlerinin içeriği denetleme yetkilerine netlik getirmeyi amaçladığı aktarıldı.

Kararname, teknoloji devlerinin bir hesabı veya içeriği kaldırmadan önce "haklı sebep ve motivasyon" sunmasını öngörüyor.

BAĞIMSIZLIK GÜNÜ ARİFESİNDE İMZALADI

Söz konusu kararname, 7 Eylül Bağımsızlık Günü'nde Brezilya genelinde yapılması beklenen Bolsonaro yanlısı kitlesel gösterilerin arifesinde geldi.

Göstericilerin, geçen ay Bolsonaro'nun adını yanlış bilgi ürettiği iddiasıyla soruşturulan kişiler listesine alan Kongre ve Yüksek Mahkeme'yi protesto etmesi bekleniyor.

BOLSONARO VE DESTEKÇİLERİNİN İÇERİKLERİ KALDIRILDI

Koronavirüs salgını boyunca Twitter ve Facebook, Bolsonaro ve destekçileri tarafından paylaşılan ve yanıltıcı olduğu düşünülen pek çok gönderiyi kaldırdı.

Temmuz ayında YouTube, koronavirüs hakkında yanlış bilgi yaydığı için Bolsonaro'ya ait bir kanaldan yaklaşık 15 videoyu kaldırmıştı.

DESTEKÇİLERİNİ TELEGRAM VE PARLER'E YÖNLENDİRİYOR

Geçen yıl da Facebook, Yüksek Mahkeme'nin yargıçlara karşı yanlış bilgilendirme yapmakla suçlanan Bolsonaro'nun çok sayıda taraftarının hesaplarını engelleme kararına uydu.

Bolsonaro, o zamandan beri destekçilerini Telegram ve Parler gibi alternatif platformlara yönlendiriyor.