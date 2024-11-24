Jake Paul, 19 yaşındaki iShowSpeed ile ringe çıkacak

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Jake Paul bu kez kendisine meydan okuyan fenomen iShowSpeed ile dövüşecek.

iShowSpeed, Jake Paul ile yapacağı maçın tarihini duyurdu.

"ONU YENEBİLECEĞİMİ HİSSEDİYORUM"

iShowSpeed Avustralya ve Yeni Zelanda turnesinde, "2025'te Jake Paul ile dövüşeceğim. Onu yenebileceğimi hissediyorum. Savaşacağız." dedi.

YouTuber iShowSpeed, geçtiğimiz günlerde tartışmalı maç sonunda Tyson'ı mağlup eden Paul'a meydan okumuştu.

Altı aylık bir idmanın ardından Paul'u yeneceğini iddia eden iShowSpeed'e, Paul'un menajeri Nakisa Bidarian 20 milyon dolarlık teklif yapmıştı.

ISHOWSPEED KİMDİR?

IShowSpeed ya da kısaca Speed, Amerikalı Youtuber, yayıncı ve internet ünlüsüdür.

Gerçek adı Darren Watkins Jr. olan IShowSpeed, 21 Ocak 2005 tarihinde dünyaya geldi.

Özellikle Valorant, Roblox, Fortnite ve FIFA gibi oyunları oynadığı canlı yayınlarıyla ünlenmişti.