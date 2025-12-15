ABD'den savaş hazırlığı: Dev yığınak ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim tırmanıyor.

Karayipler'deki askeri hareketlilik dikkat çekici biçimde artıyor.

Fotoğraflar ve uçuş takip verileri ABD'nin bölgeye savaş uçakları, helikopterler ve destek unsurları sevk ettiğini ortaya koydu.

HAYALET UÇAKLAR VE SAVAŞ JETLERİ KONUŞLANDIRILDI

Wall Street Journal'ın incelediği uydu görüntüleri ve uçuş verilerine göre F-35A hayalet savaş uçakları, EA-18G Growler elektronik savaş uçakları, HH-60W kurtarma helikopterleri ve HC-130J kurtarma uçakları Porto Riko'ya konuşlandırıldı.

Ayrıca ABD'ye ait yakıt ikmal uçaklarının da son günlerde Dominik Cumhuriyeti'ne sevk edildiği tespit edildi.

KARA HEDEFLERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR OLASI

Askeri uzmanlar bölgeye gönderilen bu hava unsurlarının karaya yönelik olası saldırılarda kilit rol oynayabileceğine dikkat çekiyor.

Özellikle elektronik harp uçaklarının varlığı daha geniş kapsamlı operasyon ihtimalini güçlendiriyor.

PETROL TANKERİNE EL KONULMASI GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford dahil olmak üzere çok sayıda savaş gemisiyle on binlerce askeri bölgeye sevk eden ABD'nin 10 Aralık'ta Venezuela açıklarındaki bir petrol tankerine el koyması ve ardından yeni yaptırımlar açıklaması Karayipler'deki tansiyonu yükseltti.

ABD Başkanı Donald Trump, tanker operasyonunun 'iyi bir gerekçeyle' yapıldığını savunurken kısa süre içinde Venezuela'da kara operasyonları düzenleyebileceklerini söyledi.

Venezuela ise bu adımı 'hırsızlık ve uluslararası korsanlık' olarak nitelendirdi.