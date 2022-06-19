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    Jake Sullivan, koronavirüse yakalandı

    Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'la ilgili test sonucu belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 09:49
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    Jake Sullivan, koronavirüse yakalandı

    ABD Başkanı Joe Biden'a yakın isimlerden birinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, koronavirüse yakalandığı açıklandı.

    Belirti göstermiyor

    Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Sullivan'ın belirti göstermediğini ve Biden ile yakın temasta olmadığını söyledi.

    Öte yandan Beyaz Saray, Biden'a perşembe günü uygulanan testin negatif çıktığını belirtti.

    Biden ile ilgili test sorusu yanıtsız kaldı

    New York Post'un haberine göre, Beyaz Saray yetkilileri, Biden'a daha yakın zamanda test yapılıp yapılmadığına ilişkin yorum talebine ise yanıt vermedi.

    Jake Sullivan, koronavirüse yakalandı #1


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