Jake Sullivan, koronavirüse yakalandı

Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'la ilgili test sonucu belli oldu.

ABD Başkanı Joe Biden'a yakın isimlerden birinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Belirti göstermiyor

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Sullivan'ın belirti göstermediğini ve Biden ile yakın temasta olmadığını söyledi.

Öte yandan Beyaz Saray, Biden'a perşembe günü uygulanan testin negatif çıktığını belirtti.

Biden ile ilgili test sorusu yanıtsız kaldı

New York Post'un haberine göre, Beyaz Saray yetkilileri, Biden'a daha yakın zamanda test yapılıp yapılmadığına ilişkin yorum talebine ise yanıt vermedi.