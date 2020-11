James Bond'u canlandıran aktör Sean Connery, hayatını kaybetti

James Bond karakterine hayat veren ilk aktör olan Sean Connery, hayatını kaybetti.

James Bond'u canlandıran İskoç aktör Sean Connery, 90 yaşında yaşama veda etti.

ÖLÜM HABERİNİ OĞLU VERDİ

Ünlü aktörün oğlu Jason Connery yaptığı açıklamada, aktör Sean'ın Bahamalar'da "bir süredir hasta olduğunu" belirtti. Jason Connery, "Babamı tanıyan ve seven herkes için üzücü bir gün" dedi.

ELİZABETH TARAFINDAN ŞÖVALYE İLAN EDİLDİ

2000 yılında Kraliçe Elizabeth tarafından şövalye ilan edilerek "Sir" unvanını alan Connery, Ağustos ayında 90. yaşına girmişti.

007 James Bond serisini kendisinden sonra 6 aktör daha canlandırmış olsa da, Oscar ödüllü oyuncu anketlerde Bond'u oynayan en iyi oyuncu olarak adlandırıldı.

Kızıl Ekim, Gülün Adı ve Kaya filmleri en çok tanınan filmleri olan aktör, ayrıca "The Untouchables" filmiyle "En İyi Yardımcı Aktör Oscarı"na layık görüldü.

SEAN CONNERY KİMDİR?

Tam adı Thomas Sean Connery olan Hollywood'un ünlü aktörü Sean Connery, 25 Ağustos 1930'da İskoçya'nın Edinburg kentinde, iki çocuklu bir işçi ailesinin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşta okulu bırakan sanatçı, gençlik yıllarında para kazanmak için çeşitli işlerde çalıştı.



Üç yıl donanmaya hizmet eden Connery, ülser rahatsızlığı nedeniyle askerlik yaşamına nokta koymak zorunda kaldı. Edinburgh’a dönen ünlü aktör, bir dönem tabut boyayarak ve cankurtaranlık yaparak para kazandı. Arta kalan zamanlarında spor salonuna giderek vücut çalışan Connery, 1950 yılında girdiği "Bay Kainat" yarışmasında üçüncü oldu.

Bu yarışmada derece almasının ardından sinema dünyasına hızlı bir giriş yapan başarılı aktör, ilk olarak 1955 yapımlı "Let's Make Up" filminde rol aldı. Daha sonra Ian Fleming’in yönettiği "Dr. No" (1962), "Goldfinger" (1964), "From Russia, With Love / Rusya'dan Sevgilerle" (1964), "Thunderball" (1965), "You Only Live Twice / İnsan İke Kere Yaşar" (1967) ve "Diamonds are Forever / Ölümsüz Elmaslar" (1971) filmlerindeki "007 James Bond" karakteriyle adını tüm dünyaya duyurdu.