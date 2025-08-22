Japonya- Türkiye hattında yeni dönem: Savunma sanayiinde iş birliği artacak

Türkiye ile Japonya ilişkilerinde yeni dönem...

Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani'nin Türkiye'yi ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Nakatani, mutabakata vardı.

Buna göre, Türkiye ile Japonya savunma sanayii alanında kurumlar arası diyalog başlatılacak ve iş birliği genişletilecek.

SAVUNMA SANAYİ İHRACATI GÜNDEMDE

Elbette Türk savunma sanayiinde ‘ihracat’ dendiğinde akla ilk gelen ürün SİHA’lar oluyor.

Ancak uzmanlar, mutabakatı sadece SİHA’lar ya da ürünler bazında ele almanın eksik kalacağı görüşünde.

Yeni dönemde Ankara-Tokyo hattında savunma sanayiinde başlayacak beraberliğin daha farklı alanlara yansımaları olabileceği beklentisi bir hayli yüksek.

TÜRK SİHALARI ANA HEDEF OLABİLİR

Japon Savunma Bakanı ve beraberindeki heyetin TUSAŞ tesisleri, İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve BAYKAR’ı ziyaret ettiği biliniyor.

Öte yandan Japon Savunma Bakanı ve yanındaki heyet İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nı da ziyaret ederken elbette muhtemel senaryoların başrolünde Türk SİHA’ları var.

İKİ ÜLKE ARASINDA KAZAN-KAZAN DÖNEMİ

Savunma sanayiinde yürütülen iş birliğinin iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik bir noktaya taşıdığı belirtiliyor.

Türkiye ile Japonya arasında başlayan bu yeni dönemde muhtemel bir stratejik birlikteliğin doğabileceği de gündemde.

Ayrıca Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani'nin Türkiye'ye yaptığı ziyaret, Japon basınında geniş yankı buldu.

"JAPONYA İLGİSİNİ YETKİLİLER İLE PAYLAŞTI"

Japon kamu yayıncısı NHK'da yer alan haberde Nakatani'nin Türk mevkidaşı Yaşar Güler ile yaptığı görüşmeye dikkat çekilerek, "Nakatani, ülkesinin Türkiye'den İHA alma ihtimali üzerine ikili görüşmelere başlayacağını açıkladı" ifadelerine yer verildi.

Nakatani'nin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Baykar'ı da ziyaret ettiği hatırlatılarak, "Nakatani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Japonya'nın Türkiye'nin insansız hava araçlarına duyduğu ilgiyi muhatapları ile paylaştığını söyledi. Nakatani, işbirliği ihtimalini ele almak üzere çalışma düzeyinde görüşmeler başlatma konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti" denildi.

"BAKANLAR ARASINDA MUTABAKATA VARILDI"

Ülkenin önde gelen İngilizce gazetelerinden Japan Times ise, konuya ilişkin haberinde Nakatani'nin Türk mevkidaşı Yaşar Güler ile bir araya geldiğini belirterek "İkili, savunma sanayii alanında işbirliğinin artırılması konusunda mutabakata vardı. Japonya Savunma Bakanlığı'na göre, bu ziyaret bir Japon savunma bakanının Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyaret oldu" ifadelerine yer verdi.

"İHA'LAR GÖRÜŞMENİN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNÜ OLUŞTURDU"

Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren görüşmelerde tarafların savunma alanında üst düzey istişareyi sürdürme konusunda anlaştığı belirtilerek, "Türkiye'nin ürettiği İHA'ların görüşmelerin önemli bir bölümünü oluşturduğu" bildirildi.

Japonya Savunma Bakanlığı'nın, 2026 mali yılı için talep ettiği 8,8 trilyon yenlik bütçenin yaklaşık 200 milyar yenini (1,4 milyar dolar) İHA alımına ayırmayı planladığı aktarılarak, "Japonya, 2027 mali yılı sonuna kadar insansız hava, deniz ve sualtı araçlarını Öz Savunma Kuvvetleri'ne kazandırmayı hedefliyor. Bu çerçevede Türkiye, ABD, Avustralya ve diğer ülkelerden tedarik ihtimalleri değerlendiriliyor" denildi.

TEMASLAR ARTIRILACAK

Asahi Shimbun gazetesinde yer alan haberde ise, Nakatani'nin mevkidaşı Güler ile yaptığı görüşmelerde Türkiye'den muhtemel İHA tedariğini masaya yatırdığı belirtilerek, "Diplomatik kaynaklara göre; iki ülkenin savunma bakanları, savunma ekipmanları ve teknoloji alanında işbirliğini genişletme yollarını ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri ile Japonya Öz Savunma Kuvvetleri arasındaki temasların artırılması hedefleniyor" ifadelerine yer verdi.

"TÜRK FİRMALAR BİRÇOK ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYOR"

Nakatani'nin programının Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), deniz kuvvetleri tersaneleri ve savunma sanayii şirketi Baykar'ı da kapsadığı hatırlatılan haberde "Türk firmalar, Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeye insansız hava aracı tedarik ederken; Japonya da kara, hava ve deniz kuvvetlerinde insansız sistemlerin kullanımını artırmaya hazırlanıyor.

Ankara'daki diplomatik kaynaklar, Japonya'nın bu çerçevede Türk yapımı İHA'ları da seçenekler arasında değerlendirdiğini belirtiyor" denildi.