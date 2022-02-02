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- Japon Büyükelçi canlı yayında Fatiha Suresi'ni okudu
Japon Büyükelçi canlı yayında Fatiha Suresi'ni okudu
Iwai Fumio, görev yaptığı Suudi Arabistan'da katıldığı canlı yayında Fatiha Suresi'ni okudu. Büyükelçinin bu görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu.
- Haber Merkezi
- 02.02.2022 - 14:22
- Güncelleme : 02.02.2022 - 14:30
Japonya'nın Suudi Arabistan Büyükelçisi Iwai Fumio'nun, konuk olduğu televizyon programındaki görüntüleri viral oldu.
CANLI YAYINDA FATİHA OKUDU
Japon Büyükelçi, yayın sırasında Kuran-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha Suresi'ni okudu.
SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI
Iwai Fumio'nun Fatiha Suresi'ni okuyuşu sosyal medyada hızla yayılırken, izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.