Euro
15.27
1.26%
Dolar
13.49
0.88%
Altın
782.24
0.94%
Borsa
2009
-0.34%
Bitcoin
522.323
0.83%
BTXN Coin
30.47
-3.81%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Japon Büyükelçi canlı yayında Fatiha Suresi'ni okudu

    Iwai Fumio, görev yaptığı Suudi Arabistan'da katıldığı canlı yayında Fatiha Suresi'ni okudu. Büyükelçinin bu görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2022 - 14:22
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 14:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Japon Büyükelçi canlı yayında Fatiha Suresi'ni okudu

    Japonya'nın Suudi Arabistan Büyükelçisi Iwai Fumio'nun, konuk olduğu televizyon programındaki görüntüleri viral oldu.

    CANLI YAYINDA FATİHA OKUDU

    Japon Büyükelçi, yayın sırasında Kuran-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha Suresi'ni okudu.

    SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI

    Iwai Fumio'nun Fatiha Suresi'ni okuyuşu sosyal medyada hızla yayılırken, izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

    Japon Büyükelçi canlı yayında Fatiha Suresini okudu VİDEO


    Görüş Bildir