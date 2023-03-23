Japon kasabası Iinomaçi: Uzaylıların eviyiz Ekonomiye hareketlilik kazandırmanın yollarını arayan kasabanın her bir noktası dikkat çeken şekilde süslendi.

Japonya'nın Fukuşima prefektörlüğüne bağlı Iinomaçi kasabası, ilginç bir yöntemle turistleri çekerek yeni bir gelecek inşa etmek istiyor.

Japan Times'ın haberine göre, Iinomaçi, bir zamanlar ipek üretimi ve dokuma endüstrilerinde başarılıydı.

Japon kasabasının ekonomi planı

Ekonominin yeniden canlandırılmasının hedeflendiği kasaba, UFO'larla (Tanımlanamayan Uçan Nesne) ilgili söylentilerle öne çıkıyor.

Kasaba sakinleri, UFO noktasında yaşadıklarına inanıyor ve son 40 yılda bilinmeyen parlak uçan nesnelerin tekrar tekrar ortaya çıkmasından bahsediyor.

Her taraf UFO şeklinde süslendi

Iinomachi'yi ziyaret edenler, UFO şeklindeki sokak lambaları, otobüs durakları, bayraklar ve hatta bir uzaylı heykeli dahil her yerde dünya dışı yaşamla ilgili nesnelerle karşılaşıyor.

Yılda 30 bin kişi ziyaret ediyor

"UFO Fureaikan" Müzesi, 1992'de açıldı ve yaklaşık 3 bin kitap, fotoğraf ve uzaylılar ve UFO'larla ilgili diğer kaynakları sergiledi.

Kasabayı yılda yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiği belirtiliyor.

UFO festivali düzenlendi

Müzenin 30. yılı dolayısıyla geçen yıl ilk kez uzaylı kostümleri giyerek geçit töreni ve yarışmaya katılanların yer aldığı bir UFO festivali düzenlendi.

"UFO'lara inanmak istedim"

2021 yılında, UFO gözlem raporlarını toplayan ve dünyanın dört bir yanındaki üyelerine dağıtan Uluslararası UFO Laboratuvarı, 24 Haziran'da Iinomachi'de kuruldu.

62 yaşındaki emekli Tetsu Konno, aralık ayında laboratuvara araştırmacı olarak katıldı.

Konno, "Sakinlerden Senganmori dağına tırmanırken parlak ışıklar gördüklerini duyduğumda, UFO'lara inanmak istedim." diye konuştu.