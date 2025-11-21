Japonlar lıkır lıkır "peynirli çay" içiyor: İşte sebebi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Japonya’da son dönemin en dikkat çeken içecek trendi peynirli çay, kısa sürede sosyal medyanın yeni gözdesi oldu.

Tatlı ve tuzlunun buluştuğu bu ilginç karışım, özellikle gençler arasında hızla yayılıyor.

SIRRI KÖPÜKTE

Peynirli çayın popülerleşmesindeki en önemli detay, buzlu çayın üzerine eklenen yoğun ve kremamsı peynir köpüğü.

Japon mutfağının temel tatlarından biri olan umami, dengeli ve yoğun aromayı ifade ediyor.

Peynirli çayın kremalı katmanı, bu tat beklentisini karşılayarak Japon damak tadına hitap ediyor.