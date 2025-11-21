Abone ol: Google News

Japonlar lıkır lıkır "peynirli çay" içiyor: İşte sebebi

Kulağa özellikle de Türkler için oldukça ilginç gelen "peynirli çay", Japonya'da bir trend içecek haline geldi.

Yağmur Uçar Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 21.11.2025 13:39
Japonlar lıkır lıkır
  • Japonya'da peynirli çay, yeni bir trend haline geldi.
  • Buzlu çayın üzerine eklenen peynir köpüğü, tatlı ve tuzlunun eşsiz bir birleşimini sunuyor.
  • Umami tat beklentisini karşılayan bu içecek, özellikle gençler arasında popülerleşti.

Japonya’da son dönemin en dikkat çeken içecek trendi peynirli çay, kısa sürede sosyal medyanın yeni gözdesi oldu.

Tatlı ve tuzlunun buluştuğu bu ilginç karışım, özellikle gençler arasında hızla yayılıyor.

SIRRI KÖPÜKTE

Peynirli çayın popülerleşmesindeki en önemli detay, buzlu çayın üzerine eklenen yoğun ve kremamsı peynir köpüğü.

Japon mutfağının temel tatlarından biri olan umami, dengeli ve yoğun aromayı ifade ediyor.

Peynirli çayın kremalı katmanı, bu tat beklentisini karşılayarak Japon damak tadına hitap ediyor.

Dünya Haberleri