Japonya, Bayraktar TB2'yi tercih listesine ekledi

TB2 SİHA, operasyonel kabiliyetini artırmak isteyen Japon ordusunun gündeminde bulunuyor. Ordu, insansız hava aracını test edecek.

Kuzey Kore, Tayvan ve Çin ile yaşanan gerilimler, Asya ülkelerini savunma konusunda adımlar atmaya sevk ediyor.

Hava savunmasını güçlendirmek isteyen Japonya, çeşitli savaş alanlarında nokta atışı operasyonlarıyla adından sıklıkla söz ettiren Bayraktar TB2 SİHA'ya yöneldi.

Japonya'dan SİHA hamlesi

Tokyo yönetimi, Çin'in hipersonik unsurlarıyla mücadele kapasitesini artırabilmek adına önleyici ekipmanlara 58,5 milyar yen ayıracak.

Diğer taraftan Japon Öz Savunma Kuvvetleri, keşif ve saldırı özelliğine sahip insansız hava aracı (İHA) modellerini test etmeye hazırlanıyor.

Bayraktar TB2'yi deneyecekler

Japonya basınından Nikkei ve Asahi'ye göre, Japon ordusu, test sürecinde Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2 ve Amerikan yapımı MQ-9 drone'larını denemeyi planlıyor.

Bütçe pastasında drone'ların pratik kullanım öncesi test süreçlerine 22 milyar yen tahsis edilecek.

Japon ordusunun tercih listesinde

Bayraktar TB2'nin, Karabağ ve Ukrayna savaşlarındaki başarısı sonrası Japon ordusunun, bu alandaki tercih listesine girdiği konuşuluyor.

Ankara: Japonya'nın savunma ihtiyaçlarını karşılarız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz eylül ayında Japonya'nın başkenti Tokyo'ya yaptığı ziyarette, bu ülkeyle savunma sanayii ve güvenlik konularında görüşmeler gerçekleştireceklerini söylemişti.

Çavuşoğlu, "Japonya, SİHA olsun, diğer savunma sanayi ürünlerimiz olsun, almak isterse memnuniyetle Japonya'nın bu alandaki ihtiyaçlarını karşılarız." demişti.

'Savaşı terk' politikasından vazgeçiyorlar

Resmi Kyodo ajansı, yeni strateji ve savunma politikaları güncellemesiyle Japonya'nın, 77 yıl boyunca izlediği "savaşı terk" politikasından vazgeçerek yeni bir döneme adım atabileceği yorumunu yaptı.

AA'nın haberine göre, yerli ve yabancı güvenlik ve dış politika uzmanlarının, yeni strateji ile Japon ordusuna kazandırılması vadedilen "karşı saldırı kapasitesine" yönelik yorumları merak ediliyor.

Bayraktar TB2 SİHA özellikleri

Haberleşme Menzili: <300 km

Faydalı Yük Kapasitesi: 150 kg

Faydalı Yük - Mühimmatlar: 4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat

Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

Havada Kalış: 27 Saat

Yükseklik: 2.2 mt.

İtki Tipi: 105 Hp İçten Yanmalı Enjeksiyonlu Motor

Seyir - Maksimum Hız: 70 knot - 120 knot

Yakıt Kapasitesi / Tipi: 300 Litre / Benzin

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 700 kg

Kanat Açıklığı: 12 mt.

Uzunluk: 6.5 mt.

Operasyonel - Maksimum İrtifa: 18.000 feet - 25.000 feet

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