Japon Büyükelçi Fumio, Suudi Arabistan'da eliyle pilav yedi

Büyükelçi Fumio, ağırlandığı öğle yemeğinde ilginç anlara neden oldu. Fumio, pilavı eliyle yemeye çalıştı.

Suudi Arabistan'da eliyle yemek yemeye çalışan Japon büyükelçinin görüntüleri, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Japonya'nın Suudi Arabistan Büyükelçisi Iwai Fumio, başkent Riyad'a bağlı Şakra bölgesini ziyaret etti.

ELİYLE PİLAV YİYEN JAPON BÜYÜKELÇİ

Fumio, ziyaret sırasında Şakra Valisi Adel Al-Bawardi tarafından öğle yemeğinde ağırlandı. Japon büyükelçiye, Suudi Arabistan'ın en ünlü yemeklerinden biri olan ve elle yenen Mfatah ikram edildi.

Bawardi'nin, Fumio'ya pilavı eliyle nasıl pilav yiyeceğini öğrettiği anlar kameraya yansıdı. Japon halkının, yemekleri çubukla yediği biliniyor.

"ELİMLE YEMEYİ DENEDİM"

Büyükelçi Fumio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğle yemeğinde Mfatah'ı elimle yemeyi denedim. Mfatah'ı elle yiyebilmek için Vali Adel Al-Bawardi'nin tavsiyelerini dinledim." dedi.

Japonya Büyükelçisi Fumio, Suudi Arabistan'da eliyle pilav yedi ViDEO