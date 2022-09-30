Petrol
85.69
-1.71%
Euro
18.1603
0.02%
Dolar
18.521
0.08%
Altın
991.85
0.40%
Borsa
318
0.00%
Bitcoin
368.600
1.15%
BTXN Coin
11.31
-1.22%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Japonya Büyükelçisi, paça çorbasını tattı

    Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Ankara’da bir restoranda paça çorbasını tattı ve "Tadı çok lezzetli, bunun içinde ne var" dedi.
    • 30.09.2022 - 19:42
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 19:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Japonya Büyükelçisi, paça çorbasını tattı

    Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, resmi Youtube hesabından bir video paylaştı.

    İHA'nın haberine göre; video, "Büyükelçi Suzuki Ankara’yı Keşfediyor" başlığıyla paylaşıldı.

    Paylaşılan videoda Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro’nun paça çorbasını tattığı anlar yer aldı.

    "Bunun içinde ne var"

    Suzuki Kazuhiro, paça çorbasını tattıktan sonra, "Tadı çok lezzetli, bunun içinde ne var?" dedi.

    Japonya Büyükelçisi, paça çorbasını tattı VİDEO


    Japonya Büyükelçisi, paça çorbasını tattı #1


    Pendik'te makas atan magandalar kayda alındı
    3. Sayfa

    Pendik'te makas atan magandalar kayda alındı

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Asos operasyonunun detayları ortaya çıktı
    Gündem

    Asos operasyonunun detayları ortaya çıktı

    Görüş Bildir