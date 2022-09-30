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Japonya Büyükelçisi, paça çorbasını tattı
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Ankara’da bir restoranda paça çorbasını tattı ve "Tadı çok lezzetli, bunun içinde ne var" dedi.
- 30.09.2022 - 19:42
- Güncelleme : 30.09.2022 - 19:45
Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, resmi Youtube hesabından bir video paylaştı.
İHA'nın haberine göre; video, "Büyükelçi Suzuki Ankara’yı Keşfediyor" başlığıyla paylaşıldı.
Paylaşılan videoda Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro’nun paça çorbasını tattığı anlar yer aldı.
"Bunun içinde ne var"
Suzuki Kazuhiro, paça çorbasını tattıktan sonra, "Tadı çok lezzetli, bunun içinde ne var?" dedi.
Japonya Büyükelçisi, paça çorbasını tattı VİDEO