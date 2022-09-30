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Japonya Büyükelçisi, paça çorbasını tattı

Japonya Büyükelçisi, paça çorbasını tattı

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Ankara’da bir restoranda paça çorbasını tattı ve "Tadı çok lezzetli, bunun içinde ne var" dedi.