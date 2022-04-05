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    Japonya Dışişleri Bakanı, Polonya'dan 20 Ukraynalı mülteci ile döndü

    Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Ukrayna halkına destek için gittiği Polonya'dan dönerken 20 mülteciyi 6 aylık süre için ülkesine getirdi.
    • AA
    • 05.04.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 09:39
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    Japonya Dışişleri Bakanı, Polonya'dan 20 Ukraynalı mülteci ile döndü

    Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa'nın, Ukrayna'ya destek için çıktığı Polonya gezisi sona erdi.

    Yoşimasa, Başbakan Kişida Fumio'nun talimatıyla çıktığı geziden ülkesine döndü.

    20 MÜLTECİ İLE GERİ DÖNDÜ

    Hayaşi dönüşte, "Japonya'ya gelmeyi planlayan ancak bu imkanı bulamayan" Ukraynalı 20 mülteciyi, Varşova'dan hükümete ait destek uçağıyla ülkesine taşıdı.

    Hayaşi'nin ziyaretine eşlik eden Adalet Bakan Yardımcısı Tsuşima Jun, Japon hükümetinin, 20 mülteciye 6 ay boyunca konaklama, istihdam ve lisan eğitimi sağlayacağını kaydetti.

    Kyodo ajansı "istisnai naklin", Rusya'nın açtığı savaş sonrası Ukraynalılar için uçak biletlerinin fiyatının aniden yükselmesinden kaynaklandığını aktardı.

    Japonya Dışişleri Bakanı, Polonya dan 20 Ukraynalı mülteci ile döndü #1

    "OLABİLDİĞİNCE FAZLA UKRAYNALIYI KABUL EDEBİLİRİZ"

    Bakan Hayaşi, 5 gün süren Polonya ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Başbakan Mateusz Morawiecki ile bir araya gelmişti.

    Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile görüşmesinde Hayaşi, ülkesinin "insani bakış açısıyla olabildiğince fazla Ukraynalıyı kabul etmeyi" planladıklarını söylemişti.

    Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan bu yana Japonya'nın, 404 mülteciye kapılarını açtığı biliniyor.

    Japonya Dışişleri Bakanı, Polonya dan 20 Ukraynalı mülteci ile döndü #2

    Japonya Dışişleri Bakanı, Polonya dan 20 Ukraynalı mülteci ile döndü #3


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