Petrol
105.27
0.59%
Euro
17.5212
-0.24%
Dolar
17.2645
-0.02%
Altın
966.05
0.07%
Borsa
2426
0.00%
Bitcoin
380.078
8.38%
BTXN Coin
6.48
-1.21%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Japonya Eski Başbakanı Abe Şinzo'ya silahlı saldırı

    Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vuruldu.
    • 08.07.2022 - 06:46
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 07:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Japonya Eski Başbakanı Abe Şinzo'ya silahlı saldırı

    Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Abe, kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık havada yapılan etkinlikte yaptığı konuşma sırasında göğsünden vuruldu.

    Abe'nin duruğu ağır

    Kanlar içinde kalan eski Başbakan acil hastaneye kaldırıldı.

    Ağır yaralı Abe'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

    Japonya'nın 2012-2020 döneminde başbakanlık görevini yürüten Abe ülkenin en uzun süre iktidarda kalan başbakanı olmuştu. Abe görevi, iki yıl önce sağlık gerekçeleriyle bırakmıştı.

    Japonya Eski Başbakanı Abe Şinzo ya silahlı saldırı #1


    İlginizi Çekebilir

    Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım şehit düştü
    Gündem

    Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım şehit düştü

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu
    Btcrobo

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu

    İstanbul’da bayram trafiği şimdiden başladı
    İç Haber

    İstanbul’da bayram trafiği şimdiden başladı

    Görüş Bildir