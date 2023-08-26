Japonya Fukuşima'da radyoaktif suları okyanusa boşaltıyor Japonya'da Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken arıtılmış radyoaktif atık suyu denize boşaltmaya başlayan Japonya, bölge açıklarından alınan su örneklerindeki radyoaktivite seviyesinin güvenli sınırlar içinde olduğunu duyurdu.

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İHA

Japonya, Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken arıtılmış radyoaktif atık suyu denize boşaltmaya başladı.

2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunaminin ardından santralde biriken arıtılmış radyoaktif atık suyun denize tahliyesine başlanmasının ardından bölgeden ilk test sonuçları geldi.

"Güvenli sınırlar içinde"

Perşembe günü santralin 3 kilometre açığındaki 10 farklı bölgeden su örnekleri alan Japon elektrik enerjisi şirketi ve santral işletmecisi TEPCO, incelenen örneklerdeki radyoaktivite seviyesinin güvenli sınırlar içinde olduğunu açıkladı.

TEPCO sözcüsü Keisuke Matsuo basın toplantısında yaptığı açıklamada, numunelerde görülen değerlerin litre başına bin 500 bekerel (1.500 bq/L) altında olduğunu söyledi. Tespit edilen değerin ulusal güvenlik standardı olan 60 bin bekerelin (60.000 bq/L) oldukça altında olduğunu kaydeden Matsuo, TEPCO'nun önümüzdeki ay boyunca her gün su analizleri yapmayı sürdüreceğini belirtti.

TEPCO ayrıca, arıtılmış radyoaktif atık suyun nükleer santralden okyanusa tahliyesine başlandığı anların ve tahliyenin ardından bölge açıklarındaki sudan örnek alındığı anların da görüntüsünü paylaştı.

2011'de yaşanan nükleer facia

Çernobil faciasından sonraki en büyük nükleer felaket olan Fukushima Nükleer Santrali kazasında, 2011'deki 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunaminin ardından 3 nükleer çekirdeğin erimesi sonucu radyasyon sızıntısı meydana gelmişti. Güvenlik riski nedeniyle binlerce kişi bölgeden tahliye edilmiş, kaza sonrasında 1.3 milyon ton radyoaktif atık su oluştuğu açıklanmıştı.

Japonya hükümeti uzun bir araştırma sürecinin ardından atık suyun uluslararası standartlar çerçevesinde arıtılarak denize boşaltılmasına karar vermişti.

2024'e kadar 31 bin 200 ton su boşaltılacak

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) uluslararası standartlara uygun olduğunu açıkladığı tahliye, 24 Ağustos Perşembe günü başlamıştı. Tahliye planı, ülkedeki balıkçılar ve Çin olmak üzere bazı kesimlerin tepkisini çekmişti.

İlk aşamada 17 gün içinde 7 bin 800 ton olmak üzere Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılması planlanıyor. Güvenlik prosedürleri kapsamında yüksek miktarda arıtılmış suyun bir defada deşarj edilememesi nedeniyle tahliye işleminin tamamlanmasının 30 yılı bulması bekleniyor.