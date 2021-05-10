Japonya, günde 1 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapacak

Japonya, günde 1 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapacak

Başbakan Suga Yoşihide, günlük 1 milyon doz hedefi doğrultusunda 16 yaş üstü herkesi yedi ay içerisinde aşılamayı planladıklarını söyledi.

Japonya hükümeti, koronavirüsle mücadele kapsamında günlük bir milyon kişinin aşı vurulmasını hedefliyor.

Kyodo ajansının haberine göre, koronavirüs önlemleri kapsamında Başbakan Suga Yoşihide, halihazırdaki aşı yapılma oranını 3 katına çıkarmayı planlıyor.

GÜNLÜK 1 MİLYON HEDEFİ

Suga, basın toplantısında, salgınla mücadele kapsamında günlük 1 milyon kişinin aşı olması için planlamaların yapıldığını açıkladı.

Günlük 1 milyon aşı oranıyla Japonya'da 16 yaş üstü her kişinin, aşının iki dozunu da yedi ay içerisinde yaptırmış olacağı hesaplanıyor.

NÜFUSUN YÜZDE 2'Sİ

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, şimdiye kadar ülkede en az bir doz aşı vurulan kişi sayısı 3 milyonu geçti. Bu oran toplam nüfusun yüzde 2'sine denk geliyor.

Şubat ayında Pfizer aşısını resmen onaylayan bakanlığın, bu ay içerisinde Moderna aşısını da resmen onaylaması bekleniyor.