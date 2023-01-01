Japonya İmparatoru Naruhito: 2023'ün, umut yılı olmasını diliyorum

Asya ülkesinin İmparatoru, geçen yıl yaşanan zorluklara dikkati çekti. Naruhito, "Uluslararası toplumla çalışmanın önemini hissediyorum" dedi.

Japonya İmparatoru Naruhito, 2023 yılına dair mesaj yayınladı.

Yeni yıldan beklentilerini aktaran Naruhito, 2022'nin çalkantılarla dolu bir yıl olduğunu söyledi.

Naruhito'nun 2023 mesajı

Doğal afetler, koronavirüs pandemisi ve küresel enflasyona işaret eden İmparator Naruhito, "Yeni yılın, Japonya'da ve dünyanın geri kalanında umutla geçirilen bir yıl olmasını diliyorum." dedi.

Dünya genelinde savaş ve çatışmalarda birçok insanın hayatını kaybetmesi nedeniyle "büyük üzüntü duyduğunu" kaydeden Naruhito, mesajında "diyalog" vurgusu yaptı.

"Uluslararası toplumla çalışmanın önemini hissediyorum"

Japon İmparator, "Tutum farklılıklarının üstesinden gelmek için defaatle diyalog kurmanın ve uluslararası toplumla birlikte çalışmanın önemini güçlü şekilde hissediyorum." ifadesini kullandı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio da mesajında, Ukrayna krizi, eski Başbakan Abe Şinzo'nun öldürülmesi ve Omicron varyantı nedeniyle 2022'nin zorlu geçtiğini kaydetti.

Başbakan Fumio: En ciddi güvenlik ortamıyla karşılaştık

Ülkesinin, savaş sonrası dönemde "en ciddi güvenlik ortamıyla" karşılaştığını kaydeden Kişida, "statükonun güç kullanılarak değiştirilme girişimlerine karşı çıkma kararlılığını" vurguladı.

AA'nın haberine göre, Japonya'nın mayıs ayında G-7 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağına dikkati çeken Kişida, 2023 yılında ülkesinin diplomaside lider rolü oynamaya hazırlandığını belirtti.