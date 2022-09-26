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    Japonya, kimyasal silahlarla ilgili ürünlerin Rusya'ya ihracatını yasakladı

    Tokyo yönetimi, Rus ordusunun Ukrayna'da nükleer silaha başvurmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 11:51
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 12:00
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    Japonya, kimyasal silahlarla ilgili ürünlerin Rusya'ya ihracatını yasakladı

    Rusya'nın nükleer silah kullanma ihtimaline dair açıklaması, Japonya'yı endişelendirdi.

    "Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız." diyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamasından sonra Japonya adım attı.

    Japonya'dan Rusya'ya karşı adım

    Bu doğrultuda kimyasal silahlarla ilgili ürünlerin, Rusya'ya ihracatının yasaklanmasına karar verildi.

    Kabine Baş Sekreteri Hirokazu Matsuno, nükleer silahların olası kullanımı konusunda "endişeli" olduklarını söyledi.

    "Derin endişe duyuyoruz"

    Hirokazu, "Japonya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında nükleer silah kullanma olasılığı konusunda derin endişe duyuyor." dedi.

    Japon yetkili, Ukrayna'yı desteklemek ve Rusya'ya yaptırım uygulamak için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

    21 Rus kuruluşu yaptırım listesinde

    Reuters'ın aktardığına göre; Japonya, mevcut ihracat yasakları kapsamında bilim laboratuvarları gibi 21 Rus kuruluşunu yaptırım listesine ekledi.

    Japonya, kimyasal silahlarla ilgili ürünlerin Rusya ya ihracatını yasakladı #1


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