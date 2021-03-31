Japonya, Myanmar’a yaptığı kalkınma yardımlarını durdurdu

Askeri darbeden sonra karışan Myanmar sokaklarında cuntayı protesto eden halk, güvenlik güçlerinin şiddetine maruz kaldı. Japonya, Myanmar’a kalkınma yardımlarını durdurma kararı aldı.

Japonya, 1 Şubat askeri darbesinden bu yana Myanmar’da güvenlik güçleri ve protestocular arasında yaşanan olaylara tepki olarak, ülkeye resmi kalkınma yardımlarını (ODA) durduracağını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, gösteriler sırasında protestocuların öldürülmesine ve ülkedeki gidişata tepki gösterdi.

“NET BİR DURUŞUMUZ VAR”

Parlamento oturumunda konuşan Toşimitsu, "Myanmar'ın en büyük ekonomik destekçisi Japonya'dır." dedi.

"Yeni bir proje planlamıyoruz. Net bir duruşumuz var." ifadelerini kullandı.

“YAPTIRIM İYİ VE CESUR BİR ADIM”

Bakan Toşimitsu, kamuoyunda ülkesinin Myanmar'a yaptırım uygulamadığı ve gidişata "zayıf tepki" verdiği iddialarına da değindi.

"Hangisinin daha etkili olacağını dikkate aldığınızda, bu apaçık ortada. Yaptırım uygulamak iyi ve cesur bir adım, uygulamamak değil. Tereddütte kalmak uluslararası arenada fayda getirmez." ifadelerini kullanan Bakan Toşimtsu, yeni ODA tahsisatlarının durdurulacağını açıkladı.

450 JAPON FİRMASI MYANMAR’DA FAALİYET GÖSTERİYOR

Kyodo ajansının Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, 2019 yılında Japonya'nın Myanmar'a yardımı 1,7 milyar dolar olurken, çoğu üretim sektöründe olan 450 Japon firmasının Myanmar'da faaliyet gösterdiği tahmin ediliyor.

Daha önce ülkede artan şiddet olaylarına yönelik yazılı bir açıklama yapan Bakan Motegi, Myanmar asker ve polisinin ülkede protestolardaki sivillere yönelik güç kullanımı nedeniyle Japonya hükümetinin, bu durumu şiddetle kınadığını belirtmişti.

MYANMAR’DA ASKERİ DARBE

8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atıldı.

1 Şubat'ta ordu, yönetime el koyarak, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı. Ülkede bir yıllığına olağanüstü hal ilan edildi.

500 ÜZERİNDE İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

6 Şubat'ta askeri darbeyi protesto eden halk meydanlara indi.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 500'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti.