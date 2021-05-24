Japonya’da 2 Yubari kavunu, yaklaşık 208 bin liraya satıldı

Lezzeti nedeni ile yüksek bir fiyat ile satılan 2 Yubari kavunu, düzenlenen açık artırmada yaklaşık 208 bin lira verilerek alıcı buldu.

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde yetişen ve lezzeti nedeniyle yüksek fiyattan alıcı bulan Yubari kavunları, her yıl geleneksel olarak düzenlenen müzayedelerde açık artırma ile satılıyor.

Bu müzayedelerin ilki, bugün Sapporo’da düzenlendi.

Yubari şehrinin çiftçileri, kavunlar için en yüksek bedeli ödeyecek alıcıyı bulmak için yarıştı.

En yüksek teklif, yerel bir bebek maması üreticisi olan Hokkaido Products adlı şirketten geldi.

“ÜRETİME TEŞVİK İÇİN REKOR TEKLİF VERİLDİ”

Şirket, 2 adet kavun için 2,7 milyon yen (yaklaşık 208 bin lira) teklif vererek, kavunların sahibi olmaya hak kazandı.

Şirkette yapılan açıklamada, çitçilerin üretime teşvik edilmesi adına en yüksek teklifin verildiği ifade edildi.

3 BİN 675 KAVUN FARKLI BÖLGELERE GÖNDERİLECEK

Yubari Tarım Kooperatifi, 102 yerel üretici tarafından yetiştirilen 2,16 milyar yen (yaklaşık 166 milyon lira) değerindeki 3 bin 675 ton kavunun, satış için ülkenin farklı bölgelerine gönderileceğini açıkladı.

REKOR TEKLİF 2019’DA VERİLMİŞTİ

Özel üretim kavunlara şimdiye kadar verilen en yüksek teklif 2019'da gelmişti.

İki kavun, 2019’da 5 milyon yen (yaklaşık 385 bin lira) ile alıcı bulmuştu.

Geçen yılki açık artırma, koronavirüsün etkisi ile 120 bin yende (yaklaşık 9 bin lira) kalmıştı.