- Japonya'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Depremin ardından Iwate eyaleti için tsunami uyarısı yapıldı.
- Kıyı kesimlerinde yüksekliği 1 metreyi bulabilecek dalgalar nedeniyle halka uyarılar yapıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Japonya'da 6,7 büyüklüğünde deprem...
Depremin ardından Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) açıklama geldi.
TSUNAMİ UYARISI YAPILDI
Açıklamaya göre, merkez üssü Iwate eyaleti açıkları olan sarsıntı, yerel saatle 17.03'te meydana geldi.
Depremin ardından Iwate eyaleti için tsunami uyarısı yapılırken, eyaletin kıyı kesimlerinde yüksekliği 20 santimetreyi bulan tsunami dalgalarının gözlendiği açıklandı.
VATANDAŞLARA "KIYI KESİNLERİNDEN UZAK DURMA" ÇAĞRISI
İlerleyen saatlerde yüksekliği 1 metreyi bulan tsunami dalgalarının görülebileceğini belirten yetkililer, bölge sakinlerine kıyı kesimlerden uzak durma uyarısında bulundu.