Japonya'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

6,7 büyüklüğünde depremle sarsılan Japonya'da, depremin ardından Iwate için tsunami uyarısı yapıldı.

Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 14:38
  • Japonya'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Depremin ardından Iwate eyaleti için tsunami uyarısı yapıldı.
  • Kıyı kesimlerinde yüksekliği 1 metreyi bulabilecek dalgalar nedeniyle halka uyarılar yapıldı.

Depremin ardından Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) açıklama geldi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Açıklamaya göre, merkez üssü Iwate eyaleti açıkları olan sarsıntı, yerel saatle 17.03'te meydana geldi.

Depremin ardından Iwate eyaleti için tsunami uyarısı yapılırken, eyaletin kıyı kesimlerinde yüksekliği 20 santimetreyi bulan tsunami dalgalarının gözlendiği açıklandı.

VATANDAŞLARA "KIYI KESİNLERİNDEN UZAK DURMA" ÇAĞRISI

İlerleyen saatlerde yüksekliği 1 metreyi bulan tsunami dalgalarının görülebileceğini belirten yetkililer, bölge sakinlerine kıyı kesimlerden uzak durma uyarısında bulundu.

Dünya Haberleri