Yerel saat ile 10.27’de meydana gelen depremde, ölen veya yaralanan olmadı. Tren seferleri, kısa süreli olarak askıya alındı.

Japonya, 6.8 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında yerel saat ile 10.27’de meydana gelen deprem, ilk olarak 6.6 büyüklüğünde açıklanmıştı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), büyüklüğü 6.8 olarak güncelledi.

Daha önce 60 kilometre olarak açıklanan derinlik ise 51 kilometre olarak yenilendi.

NÜKLEER SANTRALDE ANORMALLİK YAŞANMADI

Kyodo ajansı, Miyagi'nin güneyinde Fukuşima Dai-içi ve Dai-ni nükleer santralinde deprem sonrası herhangi bir anormallik yaşanmadığını bildirildi.

ÖLEN VEYA YARALANAN OLMADI

Çevre eyaletler Aomori, İwate ve Fukuşima'daki yerel idareler, deprem sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

SEFERLER ASKIYA ALINDI

Ülkenin kuzeydoğusunu kapsayan Tohoku Şinkansen tren hatlarındaki bazı seferler, kısa süreli askıya alındı.

Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem VİDEO

