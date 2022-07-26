Japonya’da 7 kişiyi öldüren Tomohiro Kato idam edildi

2008 yılında toplu katliam yaparak 7 kişinin ölümüme neden olan mahkum Tomohiro Kato, infaz edildi. Tomohiro, 2015'te temyiz başvurusunda bulunmuş ancak talebi reddedilmişti.

2008 yılında henüz 25 yaşında olan Tomohiro Kato adlı saldırgan, Japonya’nın başkenti Tokyo’da elektroniğin anavatanı olarak bilinen Akihabara bölgesinde kiraladığı bir araçla kalabalığın arasına dalarak yayalara çarpmış ve 4 kişiyi bıçaklamıştı.

7 kişinin ölümüne neden olan Tomohiro, 2011'de Tokyo Bölge Mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Tomohiro, 2015'te temyiz başvurusunda bulunmuş ancak talebi reddedilmişti.

İdam edildi

Toplu katliam yapan Tomohiro Kato, idam edildi.

Tomohiro’nun, dün Tokyo'da tutulduğu gözetim merkezinde infaz edildiği uygulandığı açıklandı.

Mahkumun 39 yaşında olduğu öğrenildi.

İnsan hakları savunucuları idamı eleştiriyor

İdam cezasını uygulamaya devam eden sayılı demokrasilerden biri olan Japonya, sık sık insan hakları savunucularının eleştirilerine hedef oluyor.

İdam cezası kadar, cezanın infaz biçimi de kamuoyunda tartışmaya neden oluyor.

İdam cezasına çarptırılan iki kişinin ülkede yürürlükte olan uygulamadan, yalnızca birkaç saat önce mahkuma haber verme uygulamasını geçtiğimiz yıl yargıya taşıdığı kamuoyuna yansımıştı.

Kamuoyu yoklamaları ölüm cezasını destekliyor

“İnsanlık dışı” olarak tarif ettikleri ve değiştirilmesini istedikleri uygulama için Osaka kentindeki bir bölge mahkemesine başvuran mahkumların, hükümetten 193 bin dolar tutarında tazminat istediği bildirilmişti.

Tüm bunlara rağmen, yapılan kamuoyu yoklamaları toplumun büyük bölümünün özellikle cinayet suçlarında uygulanan ölüm cezasını desteklediğini göstermişti.