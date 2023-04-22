Japonya'da ağlayan bebek sumo festivali düzenlendi Bebeklerin sağlıklı olup olmadığını öğrenmek isteyen anne ve babalar, sıra dışı bir etkinlikte buluştu.

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Onlarca ağlayan Japon bebek, bebeklere sağlık getirdiğine inanılan ve pandemiden dört yıl sonra ilk kez düzenlenen geleneksel "ağlayan sumo" ritüelinde karşı karşıya geldi.

Törene özgü sumo önlükleri giyen küçük çocuklar, Tokyo'daki Sensoji Tapınağı'ndaki ringde ebeveynleri tarafından hava kaldırıldı ve diğer bebeklerle karşı karşıya geldi.

İlk ağlayan kazandı

Festival görevlileri, bebekleri ağlatmaya çalıştı. İlk ağlayan, kazanan taraf olarak ilan edildi.

Sekiz aylık bir çocuk annesi Hisae Watanabe, AFP'ye verdiği demeçte şöyle dedi:

Bebeğin sağlık durumunu öğreniyorlar

Bir bebeğin sağlık durumunu ağlama şeklini dinleyerek anlayabiliriz. Bugün gergin olabilir ve çok fazla ağlamayabilir ama ben onun sağlıklı bir şekilde ağladığını duymak istiyorum.

"Bazıları korkunç olduğunu düşünebilir"

"Ağlayan sumo", ebeveynlerin ve izleyicilerin tercihlerine göre ülke çapındaki türbelerde ve tapınaklarda yapılıyor.

Etkinliği düzenleyen Asakusa Turizm Federasyonu Başkanı Shigemi Fuji, bazı insanların bebekleri ağlatmalarının korkunç olduğunu düşünebileceğini söyledi.

"Sağlıklı büyüdüklerine inanıyoruz"

Shigemi, "Ama Japonya'da çok ağlayan bebeklerin de sağlıklı büyüdüklerine inanıyoruz. Bu tür olaylar, Japonya'nın birçok yerinde var." dedi.

Organizatöre göre etkinliğe toplam 64 bebek katıldı.

Kurallar bölgeden bölgeye değişiyor. Bazı yerlerde ebeveynler yavrularının ilk ağlayan olmasını isterken, diğerlerinde ise ilk ağlayan kaybeden oluyor.