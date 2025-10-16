Japonya'da alkollü halde bisiklet kullanan öğretmen kovuldu

Japonya’nın Funabaşi kentinde, bir mekanda alkol aldıktan sonra bisikletle evine gitmeye çalışan 36 yaşındaki öğretmen, polisin gerçekleştirdiği alkol testinde yasal sınırın üzerinde çıktı.

ALKOL TESTİNİ GEÇEMEDİ

Yomiuri Shimbun gazetesinin haberine göre, öğretmenin alkol seviyesinin yasal sınırı aştığı belirlendi. Bunun üzerine polis olayı ilgili makamlara bildirdi.

Durumun ortaya çıkmasının ardından, eyalet eğitim kurulu öğretmen hakkında disiplin süreci başlattı ve görevden alma kararı verdi.

JAPONYA'DA BİR İLK

Yetkililer, alkollü şekilde bisiklet sürdüğü için görevinden alınan ilk öğretmenin bu kişi olduğunu açıkladı.

Kasım 2024’te yürürlüğe giren yeni yasa uyarınca, alkollü bisiklet kullanmak da cezai yaptırıma tabi hale gelmişti.