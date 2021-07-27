Japonya’da ‘aşı pasaportu’ başvuru süreci başladı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılarını tam olan kişilere verilecek ‘aşı pasaportu’ isimli sertifikaların başvuru süreci başladı.

Japonya'da, koronavirüs döneminde uluslararası seyahat şartlarını kolaylaştırmak amacıyla ‘aşı pasaportu’ başvuru süreci başladı.

Aşılarını tam yaptırmış kişilere verilecek olan bu aşı pasaportunda yerel idareler tarafından ücretsiz ibraz edilen ve isim, pasaport numarası, aşı tarihi bilgilerini taşıyan sertifikalar yer alacak.

Ayrıca pasaport, kişinin koronavirüse karşı tam aşılandığına dair resmi kayıt hükmünde olacak.

KARANTİNA ŞARTLARINI KOLAYLAŞTIRACAK

Bu sertifikanın 21 Temmuz itibarıyla İtalya, Avusturya, Türkiye, Bulgaristan ve Polonya'da koronavirüse karşı karantina şartlarını kolaylaştırılacağı belirtildi.

Japonya hükümeti, sertifikaların daha fazla ülkede kabul görmesine yönelik girişimlerini sürdürüyor.

POSTA YOLUYLA YAPILABİLECEK

Müracaatlar hem posta yolu hem bireysel olarak yapılabilecek.

Bu aşamada kişinin başvuru formunu, pasaportunu ve aşılama biletlerini sunması gerekecek.